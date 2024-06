Zelda : un nouveau jeu est annoncé sur Nintendo Switch, et sa date de sortie est imminente !

Nintendo bouleverse l’univers tant aimé de Zelda avec un opus inédit : oubliez Link, c’est au tour de Zelda de briller dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Croyez-le ou non, mais oui, c’est enfin au tour de la princesse de prendre les rênes de l’aventure.

Zelda Echoes of Wisdom © Nintendo

Un vent de nouveauté et d’inattendu souffle sur la saga The Legend of Zelda ! Nintendo vient de dévoiler The Legend of Zelda:Echoes of Wisdom, un opus qui s’annonce révolutionnaire en mettant pour la première fois Zelda, la princesse emblématique, au cœur de l’aventure. Adieu Link, c’est au tour de Zelda de briller.

Zelda s’empare de l’aventure avec un nouveau jeu où la princesse devient l’héroïne

Avec une date de sortie prévue le 26 septembre, ce nouveau chapitre promet une expérience « différente » pour chaque joueur, selon Eiji Aonuma, le producteur japonais à la tête de la série. Pour accompagner ce bouleversement, une nouvelle arme, le Tri Rod, fait son apparition, dotant Zelda de capacités inédites pour combattre et résoudre des énigmes.

Ce changement de protagoniste s’inscrit dans la volonté de Nintendo de donner plus de poids aux personnages féminins dans ses jeux vidéo. En mars dernier, Showtime! mettait déjà en scène la princesse Peach dans un rôle actif et combattant.

Pour rappel, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom s’était vendu à plus de 10 millions d’exemplaires en seulement trois jours à sa sortie en mai 2023, devenant le jeu le plus rapidement vendu de l’histoire de la saga. Nul doute que The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est promis à un destin similaire, avec son approche innovante et son héroïne flamboyante.

Sachez aussi qu’une édition limitée de la Nintendo Switch Lite dorée sera disponible à la sortie du jeu.