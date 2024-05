Epic Games Store : le jeu gratuit a fuité, une franchise culte au menu

L’Epic Games Store lance ce jeudi son évènement Mega Sale. Et on connaît déjà l’identité du premier jeu AAA qui sera offert par la plateforme. Il s’agit de Dragon Age Inquisition – Game of the Year Edition, troisième opus de la franchise Dragon Age.

Les utilisateurs de l’Epic Games Store ont encore quelques heures pour récupérer gratuitement Circus Electrique. La plateforme lancera ensuite son évènement Mega Sale qui s’étalera jusqu’au 13 juin. Outre une myriade de promotions, quatre jeux AAA seront offerts à cette occasion. Alors que la plateforme avait simplement publié un indice, le leaker billbil-kun vient de révéler l’identité du premier cadeau. Dragon Age Inquisition – Game of the Year Edition sera disponible gratuitement du 16 (à partir de 17h) au 23 mai.

Développé par BioWare et édité par EA, ce jeu d’action-RPG est le troisième volet de la franchise Dragon Age. Il vous met dans la peau d’un Inquisiteur qui doit faire face à un défi de taille. Le monde de Thédas est plongé dans un immense chaos. Alors que les dragons sèment la terreur, les mages se révoltent contre les templiers et les nations entrent en conflit les unes avec les autres. A la tête de l’inquisition, vous devrez rétablir l’ordre et pourchasser les fauteurs de troubles.

Dragon Age Inquisition est offert pendant une semaine sur l’Epic Games Store

Au menu de ce jeu : de l’exploration, des combats en temps réel, de la stratégie tactique et une personnalisation poussée de votre personnage et de votre équipe. Vos choix auront un impact certain sur le développement de votre Inquisiteur mais aussi sur l’intrigue. Vous devrez également prendre des décisions politiques qui seront lourdes de conséquences. Il faudra veiller à gérer les ressources, les alliances et les conflits latents pour assurer le succès de l’Inquisition.

L’Epic Games Store vous offrira l’édition GOTY qui inclut :

Le jeu

L’arsenal, l’armure et la monture caparaçonnée des “Flammes de l’Inquisition”

Les coffres Dragon Age multijoueur Édition Deluxe

Fort Céleste, le hahl rouge et la licorne des marais

Le pack de contenu téléchargeable “Les Crocs d’Hakkon”

Le pack “La Descente”

Le pack “Intrus”

Le butin alvar : 5 montures, 2 ensembles d’armures et de nouvelles façons de personnaliser votre base

Le butin qunari : une monture caparaçonnée, d’autres ensembles d’armures et des objets de Fort Céleste