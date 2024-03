Epic Games Store : ces versions de Windows ne sont plus supportées, faites attention

Attention joueurs sous d’anciennes versions de Windows : l’Epic Games Store, l’une des dernières plateformes de jeux vidéo compatible avec Windows 7, 8 et 10 32 bits, a annoncé la fin du support à partir de juin 2024. L’heure de passer à la nouvelle génération d’OS ?

Epic Games Store

Avis aux joueurs nostalgiques : si vous utilisez toujours Windows 7, 8, 8.1 ou la version 32-bit de Windows 10, préparez-vous à un changement important. Le Epic Games Store, une des rares plateformes persistant à supporter ces systèmes vieillissants, a annoncé la fin du support à partir de juin 2024.

Windows 7, 8, 10 en 32 bits : Game Over pour les joueurs sur Epic Games Store

Pourquoi cette décision ? La réponse est multiple. D’abord, Microsoft a lui-même sonné le glas de Windows 7 en 2023, laissant les développeurs face à un système obsolète et complexe à maintenir. De plus, les configurations matérielles des machines sous Windows 7 accusent le poids des années, limitant les possibilités d’évolution du Epic Games Store.

Que signifie concrètement cette fin de support ? Les joueurs concernés pourront toujours utiliser l’application, mais à leurs risques et périls. Sans mises à jour, l’application risque de devenir instable, voire de ne plus fonctionner du tout. Pire encore, les failles de sécurité ne seront plus corrigées, exposant les données personnelles à des piratages.

Faut-il alors se précipiter pour changer d’ordinateur ? Pas nécessairement. Pour les joueurs occasionnels, la mise à niveau peut attendre. Mais pour les gamers invétérés, la bascule vers Windows 10 64-bit ou Windows 11 devient incontournable pour profiter des dernières sorties et jouer en toute sécurité.

Cependant, tout n’est pas perdu pour les irréductibles de Windows 7. Certains développeurs, comme Mozilla avec son navigateur Firefox 115 ESR, continuent à assurer une maintenance minimale sur ces anciennes plateformes. De plus, des solutions logicielles existent pour maintenir la compatibilité avec les jeux anciens. Mais attention toutefois puisque même Steam a arrêté officiellement le support de Windows 7 et de Windows 8.

Alors, que faire ? La décision finale appartient à chaque joueur. Mais il est important de prendre conscience des risques et des limitations liés à l’utilisation de Windows 7 pour le jeu vidéo : la migration vers un système plus récent s’impose progressivement pour garantir une expérience de jeu vraiment sécurisée.