Epic Games Store : le prochain jeu gratuit fuite, des combats épiques vous attendent

Le troisième jeu gratuit proposé par l’Epic Games Store pendant ses Méga Soldes vient de fuiter. Il devrait combler les amateurs de combats épiques et les occuper durant de longues heures, puisqu’il s’agit de Chivalry 2.

© Tripwire Presents

Les Méga Soldes de l’Epic Games Store sont lancées ! Jusqu’au 13 juin à 17h, les joueurs ont l’occasion de récupérer des jeux en réduction sur la plateforme du développeur de Fortnite. Les promotions s’appliquent aussi bien aux AAA récents qu’aux productions de studios indépendants.

Bien sûr, l’Epic Games Store n’en oublie pas d’offrir des jeux gratuits pendant cette période. Durant les Méga Soldes, la plateforme propose gratuitement quatre AAA. Vous pourrez bientôt récupérer un titre multijoueur épique à la durée de vie colossale sans dépenser un centime.

Le prochain jeu gratuit de l’Epic Games Store fuite, il est aussi épique que violent

Alors que Farming Simulator 22, le deuxième jeu gratuit à récupérer durant les Méga Soldes de l’Epic Games Store, est toujours disponible, on connaît déjà l’identité du troisième titre offert par la boutique en ligne.

Dealabs révèle que les joueurs PC pourront obtenir gratuitement Chivalry 2 du 30 mai au 6 juin prochain à 17h. Une bonne nouvelle pour les amateurs de jeux multijoueur, mais surtout pour ceux qui apprécient les combats épiques.

Dans Chivalry 2, vous contrôlez un soldat propulsé sur un champ de bataille médiéval composé de 64 joueurs. Il existe 4 classes et 12 sous-classes offrant chacune leurs propres armes et capacités, vous permettant de trouver le style qui vous convient le mieux. Les combats se déroulent à la première personne, renforçant l’immersion et la tension.

Notez que le cross-play vous permet d’affronter les joueurs du monde entier, quelle que soit la plateforme sur laquelle ils possèdent le soft. Attention, Chivalry 2 ne lésine pas sur les effusions de sang et les démembrements, alors soyez sûr d’avoir le cœur bien accroché avant de vous lancer dans le titre de Torn Banner Studios.

En revanche, si vous adhérez au concept, Chivalry 2 pourrait bien vous occuper pendant de très longues heures. La mise à jour Régicide disponible depuis peu apporte même du nouveau contenu pour prolonger le plaisir. Rendez-vous dès le 30 mai pour ajouter le jeu à votre bibliothèque sur l’Epic Games Store, plus que jamais en concurrence directe avec Steam.