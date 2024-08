Epic Games Store : surprise, deux jeux gratuits cette semaine dont ce tout nouveau titre

L’Epic Games Store offre habituellement un jeu par semaine à tous les joueurs PC. Cette fois, la plateforme met les bouchées doubles et vous propose d’ajouter gratuitement deux softs à votre bibliothèque.

L’Epic Games Store ne fait généralement pas dans l’avarice au moment de choisir le jeu gratuit de la semaine à donner aux joueurs PC. Ces derniers sont habitués à récupérer des titres de qualité pour leur ludothèque depuis de nombreuses années.

La boutique en ligne du développeur de Fortnite ne fait pas dans la demi-mesure. Ce 8 août, vous pouvez obtenir non pas un, mais bien deux jeux gratuits sur l’Epic Games Store. Une fois n’est pas coutume, un titre qui vient juste de sortir se trouve dans la sélection.

L’Epic Games Store offre deux jeux aux joueurs PC dont un nouveau titre

Dès ce jeudi 8 août, l’Epic Games Store vous permet d’ajouter les jeux CYGNI – All Guns Blazing et DNF Duel sans frais à votre bibliothèque. Vous avez jusqu’au jeudi 15 août pour profiter de l’offre avant qu’elle n’expire. La plateforme innove, puisqu’elle n’offre habituellement qu’un jeu par semaine et surtout, pas de titre fraîchement lancé.

CYGNI – All Guns Blazing, sorti sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch cette semaine, est un shoot’em up dans lequel vous incarnez un pilote chargé de protéger la planète CYGNI de l’invasion extraterrestre.

Bien sûr, comme dans la plupart des œuvres du genre, vous pourrez compter sur toutes sortes d’armes et de boucliers à équiper sur votre vaisseau pour repousser les aliens. CYGNI – All Guns Blazing, développé par KeelWorks et édité par Konami, est jouable seul ou en coopération locale, comme peu de gros jeux récents. En temps normal, le jeu vous coûterait 29,99 €.

L’Epic Games Store offre également DNF Duel, un jeu de combat apprécié paru en juin 2022. Son style anime, ses nombreux modes de jeux, ses personnages charismatiques et ses affrontements dynamiques en 2,5D expliquent pourquoi les joueurs l’aiment tant. Il fait partie des meilleurs jeux de combats de ces dernières années avec les excellents Tekken 8, Street Fighter 6 et Mortal Kombat 1.