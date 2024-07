Epic Games Store : voici les prochains jeux gratuits, horreur et arcade au menu

Comme à l’accoutumée, l’Epic Games Store a dévoilé en avance les jeux qu’il offrira dans quelques jours. Les joueurs pourront intercepter le titre horrifique Maid of Sker et le titre d’aventure rétro Arcade Paradise. Une bonne pioche.

On trouve de tout sur l’Epic Games Store et notamment des jeux gratuits. La plateforme nous a habitués à offrir un ou plusieurs titres chaque semaine. Depuis jeudi, il est ainsi possible de récupérer Floppy Knights, un jeu de stratégie au tour par tour. Le cadeau restera accessible jusqu’à jeudi prochain avant de laisser place à deux nouveaux titres gratuits : Arcade Paradise et Maid of Sker.

Le premier cité est à mi-chemin entre le jeu de gestion et les jeux d’arcade rétro. Il prend corps dans les années 90. Vous entrez dans la peau d’une certaine Ashley qui obtient les clés de la laverie familiale. Elle se lance alors dans un projet audacieux : transformer le lieu en salle d’arcade pour redynamiser la petite ville Grindstone. Vous devrez défier votre père, assurer la gestion et investir les bénéfices engrangés. L’espace vidéoludique pourra comporter jusqu’à 35 jeux d’arcade jouables avec des records à battre.

Arcade Paradise et Maid of Sker seront bientôt offerts par l’Epic Games Store

Si Arcade Paradise devrait séduire les joueurs nostalgiques, les amateurs de frissons apprécieront à coup sûr Maid of Sker, second jeu gratuit de la semaine. Il s’agit d’un titre de survival-horror à la première personne qui se développe en 1898 dans un hôtel sordide de Grande-Bretagne. L’intrigue s’inspire de plusieurs contes folkloriques gallois et britanniques.

Vous incarnez Thomas Evans, invité par sa compagne à découvrir les mystères du Sker Hotel contrôlé par les adeptes d’une secte. Tout le gameplay s’articule autour du bruit. Vous devez veiller à être silencieux pour ne pas attirer l’attention de vos ennemis aveugles.

Il faudra donc marcher prudemment dans les différents environnements, retenir votre respiration et faire diversion avec des objets. Un modulateur phonique vous sera aussi octroyé au milieu de l’aventure pour endommager l’audition de vos ennemis.

Ces deux seront en accès libre du 18 au 25 juillet sur la plateforme d’Epic.