Amazon Prime Gaming offre trois nouveaux jeux dont ce Tomb Raider apprécié

© Square Enix

L’abonnement Prime permet de profiter de divers avantages, à commencer par la livraison rapide sur Amazon. Les bénéfices ne se limitent pas à la plateforme de commerce, puisque vous pouvez vous abonner gratuitement à une chaîne Twitch et obtenir des jeux gratuitement sur Amazon Prime Gaming.

À l’approche des Prime Day 2024, le service veut visiblement combler ses abonnés. Vous pourrez récupérer très prochainement trois nouveaux titres sans dépenser un centime, dont un des derniers jeux Tomb Raider.

Amazon Prime Gaming offre trois jeux dont un Tomb Raider à récupérer sous 48 heures

Amazon Prime Gaming vous permet actuellement d’obtenir une dizaine de jeux gratuitement. À l’occasion des Prime Day 2024, la plateforme va ajouter trois nouveaux titres à sa sélection dès le 16 juillet.

Vous disposerez de 48 heures pour ajouter Suicide Squad : Kills the Justice League, Chivalry 2, et Rise of the Tomb Raider à votre bibliothèque. Voir le jeu Suicide Squad : Kills the Justice League de Rocksteady offert est une belle surprise sachant que le jeu date de janvier 2024.

Évidemment, le très mauvais accueil réservé par la presse et surtout par les joueurs explique pourquoi Amazon Prime Gaming propose déjà le TPS gratuitement. Chivalry 2, déjà proposé gratuitement par l’Epic Games Store fin mai, vous emmène sur un champ de bataille médiéval où 64 joueurs s’affrontent dans des combats dantesques et sanglants.

Les fans d’action-aventure devraient se ruer sur Rise of the Tomb Raider. Il s’agit du deuxième opus de la trilogie lancée avec le reboot sobrement intitulé Tomb Raider paru en 2013. Lara Croft se remet à la recherche de la Source Divine afin d’achever l’œuvre de son père.

L’épopée au sein du monde semi-ouvert de Rise of the Tomb Raider peut vous occuper une vingtaine d’heures si vous prenez le temps de visiter tous les tombeaux optionnels et de compléter toutes les missions facultatives. N’oubliez pas de récupérer les jeux offerts par Amazon Prime Gaming le 16 juillet prochain.