Epic Games Store : deux jeux gratuits vous tendent les bras, ne les manquez pas

Cette semaine, ce n’est pas un mais deux jeux gratuits que l’Epic Games Store nous propose. Au menu : des énigmes bien corsées avec The Bridge et de l’action-RPG à la sauce cyberpunk avec Deus Ex: Mankind Divided. Tout un programme !

Près de 400 jeux ont été offerts par l’Epic Games Store depuis 2018. Et la plateforme n’est pas près d’interrompre cette opération hebdomadaire qui lui permet d’attirer de nouveaux joueurs dans ses filets. Chaque jeudi, le service vidéoludique offre un ou plusieurs cadeaux à ses utilisateurs. Après avoir donné Aerial_Knight’s Never Yield, Epic a mis à notre disposition le jeu de combat spatial Astro Duel 2. Celui-ci restera encore disponible gratuitement pendant quelques heures avant d’être remplacé par deux nouveaux cadeaux :

The Bridge

Deus Ex: Mankind Divided

The Bridge et Deus Ex: Mankind Divided sont gratuits sur l’Epic Games Store

Sorti en 2013, The Bridge est un jeu de logique et de puzzle où votre personnage doit trouver la porte de sortie. Pour ce faire, il faudra remettre en question ce que vous pensez savoir sur les lois de la physique. Le jeu vous invitera en effet à manipuler la gravité pour redéfinir le sol en plafond et avancer dans des architectures impossibles.

Les différents mondes sont dessinés en noir et blanc dans le style des oeuvres de l’artiste néerlandais M.C. Escher. Vous devrez faire preuve de logique pour résoudre les 48 énigmes qui se présenteront à vous. Voici la bande-annonce du jeu :

Par ailleurs, vous pourrez aussi télécharger Deus Ex: Mankind Divided sur votre PC gamer. Il s’agit d’un jeu d’action-RPG cyberpunk qui se développe deux ans après les évènements de Deus Ex: Human Revolution. Les humains augmentés sont mis au ban de la société à cause des choix d’Adam Jensen, le personnage jouable.

Devenu agent d’élite, ce dernier doit ainsi intervenir dans un monde qui rejette ses semblables. Equipé d’un arsenal bien fourni et d’augmentations cybernétiques, il finira par découvrir une funeste conspiration mondiale. Voici la bande-annonce du jeu :

Deus Ex: Mankind Divided et The Bridge seront disponibles gratuitement du 14 au 21 mars sur l’Epic Games Store qui a dépassé récemment la barre des 270 millions de joueurs sur PC.