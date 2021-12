Epic Games Store : vous pouvez enfin ajouter des jeux à votre panier

À l’approche des grosses soldes de fin d’année, Epic Games a enfin ajouté un panier à sa boutique en ligne. Cette fonctionnalité était attendue depuis le lancement de l’Epic Games Store en décembre 2018. Vous pouvez dès à présent profiter du panier pour faire une sélection de plusieurs jeux et passer commande une seule fois.

L’Epic Games Store a enfin droit à son propre panier – Crédit : Epic Games

Le panier de l’Epic Games Store fonctionne aussi pour récupérer plusieurs jeux gratuits en une seule fois. En ce moment, Godfall Challenger Edition et Prison Architect sont gratuits jusqu’au 17 décembre. Vous pouvez donc les récupérer maintenant pour les enregistrer à vie dans votre bibliothèque.

Vous pouvez ajouter les jeux à votre panier et aussi à votre liste de souhaits sur l’Epic Game Store

Epic Games a précisé que « si vous avez déjà effectué des achats en ligne, le panier fonctionne exactement comme vous pouvez l’imaginer ». En effet, il vous suffit de parcourir la boutique et de cliquer sur le jeu que vous souhaitez ajouter à votre panier. Une fois que vous êtes sur la page d’un jeu, trois options s’offrent à vous.

Comme auparavant, vous pouvez cliquer sur « Acheter » pour obtenir ce jeu immédiatement. Vous pouvez maintenant aussi cliquer sur « Ajouter au panier » si vous voulez continuer votre shopping et réfléchir avant de passer commande. Une option vous permet aussi d’ajouter le jeu en question à votre liste de souhaits.

Le panier et la liste de souhaits sont accessibles depuis la partie supérieure droite de l’interface de l’Epic Games Store, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Le chiffre à côté du panier vous indique le nombre de jeux que vous avez déjà ajoutés. « Vous pouvez désormais faire le plein de jeux gratuits, dévaliser les soldes ou acheter ce nouveau jeu que vous aviez repéré, et tout ça en même temps ! », explique Epic Games. De plus, la liste de souhaits vous permet de garder un œil sur les soldes puisque vous êtes notifié lorsqu’un jeu de votre liste est en promotion.

L’interface du panier sur mobile et PC – Crédit : Epic Games

Enfin, le panier de l’Epic Games Store est arrivé à point nommé pour les fêtes de fin d’année. En plus des grosses soldes, Epic Games devrait offrir gratuitement 15 jeux dès la semaine prochaine. L’année dernière, les joueurs avaient eu droit à un jeu gratuit par jour pendant deux semaines.

Source : The Verge