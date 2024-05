Fallout 4 : un nouveau patch ajoute des options graphiques, ça change tout

Bethesda vient de déployer un patch de la mise à jour next-gen de Fallout 4. Celui-ci corrige plusieurs bugs et ajoute de nouvelles options graphiques et de performances au jeu en monde ouvert.

La mise à jour de Fallout 4 tombait à point nommé pour les fans de la franchise. Bethesda déployait le patch next-gen du jeu en monde ouvert le 25 avril dernier, juste après la sortie de la série Fallout sur Amazon Prime Video. Les joueurs se sont donc rués sur cette version rafraîchie de Fallout 4.

Malheureusement, le patch ne se montre pas complètement à la hauteur, notamment sur PC, où de nombreux bugs ternissent l’expérience. Surtout, Fallout 4 ne comprend plus les mods créés par la communauté, mais seulement ceux du Creation Club de Bethesda. Le studio vient justement de déployer un patch afin de corriger certains problèmes et les fans semblent satisfaits.

Un patch pour la mise à jour next-gen de Fallout 4, les fans sont ravis

Bethesda avait quelque peu déçu les fans avec la mise à jour next-gen de Fallout 4 sur PC, PS5 et Xbox Series. Malheureusement, le patch de cette MAJ disponible depuis ce 13 mai sur tous les supports cités plus haut devrait faire plus ou moins le même effet.

Fallout 4 permet maintenant aux joueurs de choisir entre plusieurs fréquences d’images : 30 fps, 40 fps ou 60 fps, sachant qu’il faut disposer d’un écran 120 Hz pour jouer en 40 fps. Vous pouvez aussi choisir entre deux modes graphiques différents, à savoir « qualité » et « performances » qui possèdent désormais des résolutions dynamiques et une fréquence d’images cible.

« Si vous choisissez un objectif de fréquence d’images de 60 fps, nous vous recommandons de sélectionner Performance. Les deux modes peuvent ajuster la résolution interne de manière dynamique lorsque les scènes ou l’action deviennent plus lourdes », précise Bethesda.

Il faut repasser par le menu principal pour passer du mode qualité au mode performance et inversement, ce qui est un peu dommage. Ce patch rend tout de même l’expérience de jeu sur Fallout 4 plus agréable, comme l’expliquent de nombreuses personnes sur X. Le jeu serait particulièrement fluide, ce qui est une très bonne chose.

En revanche, les joueurs ne peuvent malheureusement pas encore profiter de tous les mods créés par la communauté avec Script Extender. Certains d’entre eux, particulièrement populaires, transformaient radicalement le jeu, mais Bethesda n’évoque toujours pas son intégration dans son patch notes.

Rappelons que les créateurs de Script Extender travaillent sur une version compatible avec la MAJ next-gen de Fallout 4 pour que les mods soient à nouveau disponibles. Voici tous les autres correctifs apportés par la mise à jour de Fallout 4 déployée ce 13 mai sur PC, PS5 et Xbox Series.