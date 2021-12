Microsoft ajoute la vérification des performances à son application Xbox

Mieux vaut-il jouer sur PC ou sur console ? Cet éternel débat fait rage au sein de la communauté du gaming et chacun y va de son argument. D’un côté, certains ne jurent que par le duo clavier-souris alors que d’autres ne s’imaginent pas jouer sans une manette. Un PC gamer coûte bien plus cher qu’une console de dernière génération, mais son usage n’est pas exclusif au jeu vidéo…

Aperçu de la nouvelle étiquette de performance. Crédit : Romain Vandevelde (capture de l’application)

Il est vrai que les PC haut de gamme sont plus performants et offrent des possibilités de réglages graphiques que les consoles n’offrent pas. Sauf que tous les PC ne sont pas forcément des bêtes de courses. S’il y a bien un domaine dans lequel les consoles surpassent les PC, c’est celui de la simplicité. Acheter un jeu sur console est extrêmement simple, il suffit de lancer le jeu et de jouer (après une petite mise à jour « rapide » bien souvent). Le joueur PC doit quant à lui faire attention à sa configuration, surtout si elle est modeste.

Microsoft simplifie la vie des « petites » configurations

La firme de Redmond a ajouté une fonctionnalité à son interface Xbox pour Windows qui, soyons clairs, s’adresse principalement aux propriétaires des machines modestes. Si vous possédez une RTX 3080, que nous avons testé ici, il est fort probable que cette fonction ne vous apporte pas grand chose avant un bon moment. Il s’agit d’une nouvelle étiquette (à la manière des PEGI) qui détermine le niveau de performance attendu en fonction de la configuration.

Pour faire simple, à côté du bouton télécharger, il est directement inscrit si la configuration de votre machine est suffisante. Microsoft n’a cependant pas précisé si ce label se basait sur la configuration minimale requise, la recommandée ou sur d’autres critères.

Il semble néanmoins que l’entreprise prenne le temps d’implémenter les jeux un par un dans sa base de données propre puisque certains titres indiquent que l’évaluation de performance n’est pas encore disponible. Ce genre de fonctionnalité existe déjà grâce à différents sites indépendants qui estiment le degré de compatibilité d’un jeu avec votre matériel. Cependant, si cette étiquette s’avère suffisamment fiable, elle pourrait simplifier la vie des joueurs et leur éviter des recherches ou des déconvenues.

Comment activer cette fonction ?

Malheureusement, cette étiquette n’est pas encore disponible nativement sur l’application. Pour les plus impatients, il existe une procédure simple pour faire parti du programme Insider et en profiter : télécharger Xbox Insider aller dans Aperçu et rejoindre « Windows Gaming » lancer l’application Xbox et la mettre à jour au besoin.

Crédit : notebookcheck