Escape From Tarkov : la colère gronde face à cette édition du jeu vendue 250 €, c’est un scandale

L’univers d’Escape From Tarkov est en ébullition. Les joueurs sont en colère suite à l’annonce de l’édition Unhead, un pack hors de prix qui offre un accès exclusif à du contenu et des avantages jugés pay-to-win. Accusant BattleState de briser ses promesses et de trahir sa communauté, les joueurs se mobilisent.

Mais où va-t-on ? Si on se souvient tous du scandale pay-to-win de Diablo Immortal, les fans d’Escape From Tarkov sont vent debout contre la nouvelle mise à niveau The Unheard Edition vendue outre-atlantique 250 dollars, la jugeant pay-to-win et injuste.

Escape From Tarkov, prêt à faire face au plus gros scandale vidéoludique de l’année ?

Cette édition hors de prix propose un accès exclusif à une multitude d’éléments, dont un mode coop PvE inédit où la progression n’est pas réinitialisée. Mais ce sont surtout les bonus supplémentaires qui suscitent l’indignation. Des poches d’équipement PMC plus grandes et une meilleure réputation auprès du PNJ Fence offrent un avantage certain aux acheteurs, rendant par exemple les personnages non-joueurs moins agressifs.

Le terme pay-to-win est le cauchemar de nombreux joueurs multijoueur. Il suggère qu’Escape From Tarkov récompense davantage ceux qui dépensent de l’argent que les autres. Mais The Unheard Edition crée des remous pour une autre raison.

Auparavant, on laissait croire aux joueurs qu’ils recevraient tout le contenu futur d’Escape From Tarkov gratuitement. L’édition Edge of Darkness, à 140 $, promettait un accès gratuit à tous les DLC ultérieurs. Les joueurs se sentent donc floués et furieux de devoir débourser des centaines d’euros supplémentaires pour profiter du nouveau mode coop PvE avec The Unheard Edition.

Mécontentement général et fermeture du Discord

Les réseaux sociaux d’Escape From Tarkov sont submergés de messages et de memes ironiques d’utilisateurs mécontents. Le Discord du jeu est dans un état catastrophique. La modération a temporairement fermé la plupart des salons, ceux qui restent étant remplis de messages copiés-collés dénonçant le comportement “égoïste”, “inacceptable” et “irrespectueux” de BattleState.

Face au mécontentement, le studio a tenté de se justifier. Le responsable de la communauté a expliqué sur Discord que le mode PvE n’était pas un DLC, mais une « caractéristique unique de la nouvelle édition ». Une justification technique qui n’a pas convaincu les joueurs, qui eux, y voient un moyen déguisé de siphonner de l’argent.

PvE mode is a unique feature which is available only for the owners of The Unheard Edition



We will keep you updated on new features exclusive for EOD owners#EscapefromTarkov — Battlestate Games (@bstategames) April 25, 2024

Sur Reddit, les accusations fusent : l’arme unique de l’édition ne serait pas si unique que ça, d’autres joueurs ayant découvert qu’elle pouvait être obtenue via des moyens détournés dans le jeu. Plus inquiétant, certains envisagent même une action en justice contre BattleState, reprochant au studio une rupture du contrat de confiance établi avec les joueurs.

L’avenir d’Escape From Tarkov est incertain suite à cette mise à jour controversée. Le studio saura-t-il regagner la confiance d’une communauté qui se sent lésée et trahie ?