GTA Online : Rockstar attise la colère des fans avec cette très attendue fonction payante

GTA Online, le mastodonte du jeu en ligne, sème la discorde parmi ses joueurs. En cause ? Une fonctionnalité réclamée depuis des années, désormais réservée aux abonnés payants. La grogne monte, et l’avenir de GTA 6 s’assombrit.

Grand Theft Auto Online, le jeu en ligne qui rapporte plus d’argent que n’importe quel autre produit de divertissement de l’histoire, s’attire les foudres de sa communauté. En cause ? La décision de Rockstar Games de réserver une fonctionnalité réclamée depuis des années par les fans à un abonnement payant.

Jusqu’à présent, pour récupérer l’argent généré par vos entreprises dans le jeu, il fallait s’y rendre et ouvrir chaque coffre-fort. C’est désormais possible grâce à une nouvelle application in-game, « Vinewood Club », accessible depuis votre téléphone virtuel et arrivée avec le DLC « Primes de Bottom Dollar ».

Celle-ci permet de collecter automatiquement les fonds de vos business, de commander des véhicules et de se réapprovisionner en munitions. Le hic ? Elle n’est accessible qu’aux joueurs déboursant 7,99 € par mois pour l’abonnement GTA+ (puisque l’abonnement a récemment augmenté). Sur PS5 et Xbox Series uniquement et de surcroît, l’abonnement n’étant même pas proposé sur PC.

Les fans, comme le souligne GamesRadar+, ne cachent pas leur mécontentement face à cette monétisation d’une fonctionnalité améliorant leur confort de jeu. « Cela devrait être une option par défaut » peut-on lire en tête du fil de discussion Reddit consacré au sujet. « Depuis le début, on craignait que GTA+ ne finisse par bloquer des éléments vraiment bons aux joueurs non-abonnés », renchérit un autre joueur.

L’inquiétude se propage même au-delà de GTA Online. « En se basant sur les déclarations du PDG de Rockstar, je pense sincèrement que GTA 6 risque d’être le jeu non-MMO le plus axé sur la monétisation jamais créé », s’alarme un joueur. Cette décision ne présage en effet rien de bon pour Grand Theft Auto 6 attendu pour 2025.

« Ils vont se régaler à bloquer des trucs derrière GTA+ dans GTA Online 6 », ironise ainsi un autre joueur. Si proposer du contenu additionnel payant, notamment des éléments cosmétiques, est devenu monnaie courante dans les jeux, le choix de verrouiller une fonctionnalité réclamée de longue date par la communauté derrière un abonnement payant passe mal.

Résultat, les joueurs devront continuer à perdre du temps à voyager entre leurs entreprises pour récupérer leur argent durement gagné, à moins de mettre la main au porte-monnaie…