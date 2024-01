Comment Hogwarts Legacy a battu FIFA, la saga la plus vendue depuis 10 ans

Hogwarts Legacy © Tom’s Guide

Hogwarts Legacy, le jeu qui plonge les joueurs dans l’univers de Harry Potter, est le jeu le plus vendu de 2023, selon Warner Bros. Interactive Entertainment. Le jeu a écoulé plus de 22 millions d’exemplaires en 2023, dont deux millions en décembre seulement. Le président de Warner Bros. Interactive Entertainment, David Haddad, s’est félicité de ce succès dans une interview.

Hogwarts Legacy s’est plus vendu que FIFA et Call of Duty en 2023

Dans ses propos, Haddad a salué la capacité du jeu à captiver et a chaleureusement applaudi le travail de l’équipe d’Avalanche, soulignant que Hogwarts Legacy avait surpassé les incontournables Call of Duty et FIFA (rebaptisé EA Sports FC) pour devenir le jeu le plus vendu à l’échelle mondiale cette année-là.

Mais Hogwarts Legacy ne brille pas uniquement par ses ventes : les chiffres révèlent un engagement exceptionnel des joueurs, totalisant plus de 707 millions d’heures de jeu. Les sorciers virtuels ont :

Concocté pas moins de 819 millions de potions,

Cueilli 1,3 milliard de plantes magiques,

Sauvé 593 millions de créatures magiques,

Affronté pas moins de 4,9 milliards de sorciers obscurs.

Une suite pour Hogwarts Legacy ?

Haddad a partagé en exclusivité que Warner Bros. planifie déjà « une série d’autres éléments permettant aux fans de s’immerger de manière de plus en plus profonde dans ce monde, ses histoires et ses personnages ». Parmi ces projets, Quidditch Champions, un jeu dédié au sport des sorciers, est actuellement en cours d’ajustement.

Quant à la stratégie de Warner Bros. Discovery, le nouveau nom du groupe suite à sa fusion avec Discovery, Haddad a expliqué la place cruciale qu’occupent les jeux vidéo dans le maintien de la pertinence, de la résonance et de l’enthousiasme autour de leurs franchises. Il a souligné l’importance de « maximiser l’engagement des fans » en utilisant du contenu varié, des versions, des mises à jour et des services en direct.

Bien que Haddad n’ait pas explicitement mentionné la possibilité de DLC pour Hogwarts Legacy, il a laissé planer une lueur d’espoir avec sa déclaration, laissant entrevoir peut-être une ou plusieurs suites.

Source : Variety