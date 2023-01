Espace : la Nasa et SpaceX veulent prolonger l’espérance de vie du télescope Hubble

On en sait plus sur l’accord signé, à la fin du mois de septembre, entre SpaceX et la Nasa sur l’avenir du télescope Hubble. Selon l’agence spatiale américaine c’est un vaisseau SpaceX « Dragon » qui devrait propulser sur une orbite plus élevée le télescope Hubble, prolongeant ainsi, de facto, la mission initiale du joujou de la Nasa.

SpaceX et la Nasa ont récemment présenté un nouveau projet destiné à prolonger la mission et la durée de vie du télescope Hubble. Célèbre pour ses clichés incroyables de différentes parties de notre galaxie, Hubble ne dispose cependant d’aucun propulseur le permettant de maintenir indéfiniment son altitude. La mission co organisée par SpaceX et la Nasa a ainsi pour objectif de rallonger l’espérance de vie d’Hubble en le propulsant sur une autre orbite.

De nouvelles images époustouflantes de la nébuleuse du Lagon publiées © instagram @nasahubble

Situé actuellement à 540 kilomètres d’altitude au-dessus de nos têtes, Hubble subit comme tout autre engin dans l’Espace certaines variations d’orbite. Si elles sont sans incidence pour le moment, au fil des années elles rendraient le télescope inutilisable voire dangereux. Conscient des risques la NASA a déjà prévu de désorbiter ou d’éliminer son très cher (dans les deux sens du terme) télescope à la fin de sa mission, prévue aujourd’hui pour 2037. Le propulser sur une altitude plus élevée et donc plus stable permettrait à Hubble de continuer son travail d’observation spatial. Cette hypothèse, de plus en plus réaliste, avait déjà été pensée dès 2009. Lors de la dernière visite de réparation du télescope par des astronautes, ces derniers avaient fixé, à l’extérieur d’Hubble, un système facilitant son amarrage avec un autre véhicule spatial. Cette année-là, son altitude était alors de 19 kilomètres supérieure à celle sur laquelle Hubble navigue aujourd’hui.

Hubble à 32 ans, mais il en fait beaucoup moins

Malgré ses problèmes d’altitude parfois instable et de sa lente (mais certaine) descente vers notre atmosphère, le télescope développé par la NASA et l’ESA dans les années 1980 n’en reste pas moins performant. Cette année, Hubble a même capturé des images incroyables qui resteront sans doute à jamais dans l’histoire de l’observation spatiale. De la naissance d’une supernova, au pont entre deux galaxies, ou encore en prenant des clichés spectaculaires de la nébuleuse du Lagon (photo en tête de l’article), les performances de Hubble sont incroyables.

