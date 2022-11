Hubble capture cet incroyable pont étoilé entre deux galaxies

Le Wild’s Triplet © ESA/Hubble & NASA

Le télescope Hubble est toujours au four et au moulin même si James Webb couvre désormais l’infrarouge. Après nous avoir dévoilé une image saisissante d’une galaxie cachée derrière la nôtre, l’observatoire a capturé récemment une image du Wild’s Triplet, visible dans la constellation de la Vierge à environ 200 millions d’années-lumière.

Il s’agit d’un groupe de trois petites galaxies spirales en interaction. Celles-ci sont reliées par des ponts qui se sont formés à la suite d’interactions de marée gravitationnelles entre elles. Nommé également Arp 248, le Wild’s Triplet porte le nom de l’astronome australien Paul Wild qui l’a étudié dans les années 1950.

Sur l’image capturée par Hubble, on peut distinguer deux de ses trois galaxies spirales. Elles semblent reliées par un pont lumineux. « Ce flux allongé d’étoiles et de poussière interstellaire est connu sous le nom de queue de marée et s’est formé par l’attraction gravitationnelle mutuelle des deux galaxies au premier plan », détaille la NASA.

Le phénomène de la queue de marée expliqué

Une queue de marée peut embarquer une partie conséquente de la matière d’une galaxie. Nous en avons notamment l’illustration avec les galaxies des Antennes dont près de la moitié de la matière gazeuse se niche dans les ponts lumineux, selon cet article scientifique intitulé « Modeling the Spatial Distribution of Star Formation in Interacting Disk Galaxies ». Plus généralement, les scientifiques estiment qu’un dixième des étoiles des galaxies en interaction se génèrent dans les queues de marée.

Ces derniers mois, les scientifiques, les astronomes citoyens et les passionnés sont gâtés tant les observations relayées par la NASA sont nombreuses. Hubble a notamment immortalisé une image de M99, galaxie spirale de grand style. En début d’année, le télescope a même découvert un trou noir supermassif donnant vie à des étoiles au lieu de les détruire.

Source : NASA