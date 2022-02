NASA : découvrez ce que Hubble a vu le jour de votre anniversaire

En 2020, la NASA mettait en ligne cet outil à la fois sympa et ludique qui vous permet de voir l’image capturée par Hubble le jour de votre anniversaire. Découvrez-la sans plus attendre ici.

Hubble © NASA

Il y a deux ans, la NASA mettait en ligne cet outil qui vous donne la possibilité de voir ce que le télescope spatial Hubble regardait le jour de votre propre anniversaire. Tout ce que vous avez à faire est d’entrer le mois et le jour de votre anniversaire et une image apparaîtra automatiquement, avec une explication intéressante de ce qu’Hubble a entraperçu lors de cette journée si spéciale.

Voici ce que Hubble a vu le jour de votre anniversaire

« Hubble explore l’univers 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cela signifie qu’il a observé des merveilles cosmiques fascinantes chaque jour de l’année, y compris le jour de votre anniversaire » détaille l’agence gouvernementale sur son site. Et en effet, cet outil, presque oublié, marche toujours aussi bien en 2022.

Par exemple, le jour de l’anniversaire de votre humble serviteur, Hubble avait repéré la galaxie en spirale ESO 510-G13. La découverte est accompagnée d’un sympathique petit encart : « Habituellement, lorsqu’une galaxie spirale apparaît par la tranche, sa poussière et ses bras spiraux apparaissent plats. La déformation du disque dans ESO 510-G13 suggère que cette galaxie a récemment subi une collision avec une galaxie voisine et est en train de l’avaler » précise l’agence.

Opérationnel depuis 1990, Hubble continue de nous impressionner grâce à ses images incroyables et sa capacité à observer l’espace à l’aide d’imageurs et de spectroscopes dans l’infrarouge proche et l’ultraviolet, sans être handicapé par la présence de l’atmosphère terrestre. Il y a quelques jours, Hubble découvrait par exemple un trou noir supermassif qui a donné naissance à des étoiles au lieu de les détruire. L’été dernier, Hubble nous offrait une photo incroyable de trois galaxies en train de fusionner.

La dernière mission de maintenance, réalisée en 2009, permettra à Hubble d’assurer son job jusqu’en 2030. Pour les observations dans l’infrarouge, la petite sonde vient d’être remplacée par le télescope spatial James-Webb, qui avait déployé ses pare-soleils en décembre, et dont les capacités sont nettement supérieures.

Découvrez ce qu’Hubble a vu le jour de votre anniversaire ici.