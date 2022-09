Explorez Elden Ring sur votre navigateur en mode Google Street View

Elden Ring débarque sur Street View ! – Crédit : Nassim Software

Google Street View a récemment intégré l’Inde à sa carte. L’occasion d’explorer les rues grouillantes de Delhi sur l’écran d’un smartphone ou d’un ordinateur. Très pratique, le service de Google Maps donne aussi des idées aux internautes les plus créatifs. Street View a ainsi inspiré un fan d’Elden Ring qui a conçu un site interactif où il est possible d’arpenter la carte de l’Entre-Terre comme si on était sur l’application de Google.

Disponible à cette adresse, cette map permet de vous plonger dans différents points d’intérêt du jeu de FromSoftware et de tourner la vue à 360 degrés. Un bon moyen d’aborder Elden Ring sous un angle inédit. Pour le moment, vous pouvez seulement interagir de cette manière avec une poignée de zones. Mais Nassim Software prévoit d’ajouter des emplacements Street View supplémentaires au fil de l’eau.

Elden Ring façon Street View

Si vous ouvrez l’interface « Elden Ring Street View » sur votre smartphone, vous pourrez même utiliser votre fonction gyroscope pour naviguer dans chaque image à 360 degrés à travers vos propres mouvements. Un peu comme si vous lanciez Elden Ring en réalité virtuelle.

Pour réaliser son projet, Nassim Software s’est notamment servi d’un mod d’appareil photo. Il a pris une multitude de captures d’écran et a utilisé un logiciel permettant de rassembler toutes les images dans des panoramas plus grands.

À noter qu’il avait déjà réalisé une carte interactive similaire pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Mais la tâche était bien moins ardue pour Elden RIng, comme il s’en explique sur Reddit : « C’est beaucoup plus facile pour Elden Ring ! Le mod de caméra gratuit vous permet de geler le temps, ce qui permet au logiciel de panorama de combiner facilement les captures d’écran sans produire d’artefacts ».

