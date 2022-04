Vous allez pouvoir jouer à Elden Ring en VR !

Elden Ring en VR sera terrifiant – Crédits : LukeRoss / FromSoftware

Il y a quelques jours, Elden Ring a bénéficié d’une grosse mise à jour apportant une flopée de nouveautés, correctifs et autres équilibrages. De leur côté, certains utilisateurs audacieux n’hésitent pas à concevoir des mods afin d’enrichir l’expérience de jeu. C’est le cas de Luke Ross, un illustre moddeur qui a déjà réalisé des mods VR pour Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 et GTA V.

Cette fois-ci, il s’attaque à un autre gros morceau : le fameux RPG de FromSoftware qui a fait une entrée fracassante sur le marché vidéoludique depuis sa sortie le 25 février dernier. On vous rassure : son mod sera bien plus ambitieux que le mod d’Elden Ring qui remplace les boss par Thomas la locomotive. Équipé d’un casque VR, le joueur pourra défier les hordes d’ennemis et les créatures impitoyables qui peuplent les contrées du jeu connu pour sa complexité.

Elden Ring en réalité virtuelle grâce à un mod

Qu’on se le dise, la réalité virtuelle va rendre l’immersion encore plus palpable. Et donc plus terrifiante. Précision importante : le moddeur privilégie la vue à la première personne qu’il estime bien plus adaptée à Elden Ring en VR. Une vue à la troisième personne (à l’instar du jeu original) et une vue objective intermédiaire seront également disponibles. Mais le créateur recommande largement la première option.

Et d’expliquer à PC Gamer que la vue objective native est « très éloignée ». À tel point que cela n’est pas optimisé pour la VR. « Au lieu de vous sentir au cœur de l’action, vous êtes un peu comme ‘Hey, est-ce qu’il se passe quelque chose là-bas?' »

Ce mod devrait être disponible d’ici la fin du mois dans une version encore en jachère. Et pour le récupérer, il faudra vous abonner au Patreon de Ross (9 euros par mois). En attendant, voici un aperçu d’Elden Ring en mode VR à découvrir à la fin de cette vidéo teaser :

Source : PC Gamer