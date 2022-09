Elden Ring : un fan transforme les boulettes anti-poison du jeu en une pâtisserie qui donne envie

© Reddit, u/shots-by-leo

C’est une habitude plus ou moins courante dans le monde du jeu vidéo : recréer des plats ou des aliments dans la vraie vie, à l’instar du livre sur les recettes de Skyrim. Si certains s’amusent à terminer le jeu en moins de 3 heures, un fan s’est amusé lui à transformer le consommable Bolus neutralisant moussu d’Elden Ring en un mets délicat.

Les boulettes anti-poison d’Elden Ring en véritable plat

Les jeux FromSoftware proposent de nombreuses solutions à leurs joueurs pour surmonter leur difficulté et Elden Ring ne fait pas d’exception. En plus des armes, des sorts et des alliés invocables, le jeu propose une longue liste d’objets consommables qui peuvent booster le joueur, ou affaiblir les ennemis. Certains objets peuvent même réduire des combats de boss spécifiques à des rencontres triviales.

Les produits alimentaires, comme la mousse de bolus neutralisante, peuvent également être utilisés pour des effets bénéfiques. Dans le jeu, ces dernières servent à guérir du poison. L’utilisateur de Reddit shots-by-leo s’est amusé à recréer ces boulettes en de véritables pâtisseries qui ont l’air fort appétissantes.

La recette comprend des truffes au matcha fondantes, des dattes, du miel, de la noisette et du chocolat. Shots-by-leo a eu la gentillesse de partager la recette complète et tous les ingrédients dans la section des commentaires de Reddit.

Les délicieuses friandises de shots-by-leo, ainsi que le déluge de cosplays et d’autres projets passionnés, sont un beau témoignage du succès remporté par Elden Ring. Avec un jeu qui offre tant d’immersion et d’expériences mémorables, il n’est pas surprenant que même ses maigres consommables inspirent une telle créativité.