Tyler Rake : Extraction 2 est en développement, le film évènement de Netflix aura une suite

Extraction, rebaptisé Tyler Rake en français, aura droit à une suite. Des sources du site We got this covered révèlent que ce deuxième opus serait déjà en développement chez Netflix. Une nouvelle peu surprenante, étant donné le succès que remporte le film trois jours seulement après sa sortie.

Crédit : Netflix

Il faut dire que Netflix a réuni tous les ingrédients d’un blockbuster qui marche. La plateforme a fait appel aux frères Russo (Avengers : Endgame) pour la production et à Chris Hemsworth, connu pour son rôle de Thor dans le MCU, pour le premier rôle. La réalisation a elle été confiée à Sam Hargrave, coordinateur des cascades sur les derniers Avengers. Malgré un scénario plutôt classique, la recette a payé. Extraction occupe depuis vendredi la première place des listes de contenus les plus populaires de Netflix un peu partout dans le monde.

Chris Hemsworth de retour dans Extraction 2

Le géant du streaming n’a donc pas perdu de temps pour commencer à plancher sur une suite. On ne connaît pas encore les détails du scénario, mais les sources indiquent que Tyler sera de retour dans Extraction 2. [SPOILER] Ce qui répond à la question que tous les téléspectateurs du film se posent après visionnage du film. Oui, Tyler Rake a bien survécu aux tirs et à sa chute dans la rivière.

L’action de ce deuxième chapitre se déroulerait quelques années après les événements du premier film. L’un des principaux méchants d’Extraction 2 serait le jeune Farhad, qui tire la dernière balle dans le cou de Rake avant que celui-ci ne tombe du pont.

Chris Hemsworth sera donc bien au casting de cette suite. L’acteur australien aura sans doute un emploi du temps bien chargé ces deux prochaines années. Il sera en effet à l’affiche du très attendu Thor: Love and Thunder, ainsi que des Gardiens de la Galaxie Vol. 3, qui sortiront tous deux en 2022.

Source : We got this covered