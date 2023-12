Rebel Moon : le blockbuster Netflix se fait descendre, c’est le pire film de Zack Snyder

Zack Snyder a fait plaisir à ses fans avec sa version de Justice League. Depuis, le réalisateur prépare un nouveau film prévu pour décembre sur Netflix. Son nom ? Rebel Moon, pensé comme une fresque en deux parties à la hauteur d’un Star Wars. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu. Le blockbuster se fait descendre par la presse qui considère qu’il s’agit du pire film de Zack Snyder. Ça pique.

Rebel Moon se prend un 26% sur Rotten Tomatoes

En décembre, Netflix lance de nombreuses nouveautés films, séries et documentaires. Parmi les ajouts, on retrouve Rebel Moon disponible depuis le 15 décembre. Sauf que ce qui s’annonçait être le blockbuster de cette fin d’année est une catastrophe. Du moins selon la presse avec un piètre score de 26% sur Rotten Tomatoes (au moment où ces lignes sont rédigées) ! Il était précédemment de 17%, soit en dessous des 22% de Sucker Punch. Reste à attendre les avis des spectateurs mais pour les spécialistes, c’est le pire film de Zack Snyder.

Clarisse Loughrey, critique chez Independent, estime que Rebel Moon est « traversé par certaines des pires obsessions du Justice League de Snyder Cut : des images confuses, dont certaines essaient de choquer, rassemblées autour de l’idée de ce qui pourrait être beau dans une bande-annonce »

William Bibbiani de The Wrap se montre encore plus sévère, parlant d’un « Star Wars très chère mais peu inspiré » avec « des moments vraiment horribles qui ternissent l’ensemble ». Même son de cloche chez David Crow de Den of Geek : « Bien qu’il existe dans une galaxie avec un millier de systèmes stellaires et de monde, il n’y a pas de lumière du soleil dans Rebel Moon. Ni de charme. C’est un cosmos implacablement sombre qui confond le manque d’humour avec l’absence de vie ».

Et ça continue comme ça sur plusieurs pages. Il y a toutefois une petite poignée de journalistes convaincus par Rebel Moon. Ils sont 9 sur les 37 critiques rassemblées par Rotten Tomatoes.

Il y a quelques critiques positives qui ont aimé le film

Parmi les convaincus, Sheraz Farooqi de CinemaDebate pense que « Rebel Moon est un solide film de science-fiction avec l’art de Zack Snyder ». Pour Jason Best de What To Watch, le long-métrage « créer des surprises qui étonneront les spectateurs ». Alistair Ryder de Looper admet que « cela ne marche pas tout le temps » mais estime qu’il y a « une vraie excitation à voir un film de cette échelle qui n’a pas été aseptisé ». Pour Grace Randolph, Rebel Moon se rapproche plus de Dune que de Star Wars. La journaliste pense que le film plaira aux fans de Zack Snyder mais pas aux nouveaux spectateurs.

Si vous voulez vous faire votre propre avis, il ne reste qu’une chose à faire. Lancer Rebel Moon – Partie 1 : Enfant du feu depuis votre compte Netflix !