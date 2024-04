Instagram : un nouveau filtre anti-nudité va protéger les mineurs des escrocs

© Unsplash

Instagram travaille sur une fonctionnalité permettant de lire discrètement les messages privés depuis l’année dernière. Une option extrêmement demandée par la communauté, qu’une application comme Snapchat permet déjà grâce à une petite astuce.

Cette fois, Meta va apporter un nouveau changement aux « DM », mais pour protéger les utilisateurs, notamment les mineurs. Un filtre floutera les images envoyées dans les messages privés pouvant contenir de la nudité.

Instagram va protéger les utilisateurs avec un nouveau filtre anti-nudité en messages privés

Meta travaille sur une nouvelle fonctionnalité pour protéger les plus jeunes sur son réseau social. Les images contenant de la nudité envoyées en messages privés seront floutées et l’utilisateur devra donner son consentement pour que celle-ci s’affiche normalement.

Instagram appliquera automatiquement le filtre pour les adolescents de moins de 18 ans, tandis que les adultes seront encouragés à l’activer. La plateforme affichera un message sur le smartphone de l’expéditeur pour l’inviter à se montrer prudent lors de l’envoi de photos sensibles.

Instagram conseillera au destinataire de ne pas se sentir obligé de répondre et de bloquer l’expéditeur et signaler la conversation si besoin. Ces nouvelles mesures visent à protéger les utilisateurs du réseau social et particulièrement les plus jeunes contre la sextorsion, indique Meta dans son communiqué.

Sur les réseaux sociaux, les escrocs tentent de gagner la confiance de leurs futures victimes, généralement en se faisant eux-mêmes passer pour des mineurs ou en envoyant des photos intimes. Lorsque leur correspondant envoi lui-même des clichés sensibles, les malfaiteurs s’en servent pour leur faire du chantage sexuel et leur soutirer de l’argent.

Malheureusement, le chantage peut aussi venir d’une personne anciennement proche avec qui la relation évolue, raison pour laquelle Instagram va intégrer des messages de prévention. Restez très méfiant vis-à-vis des messages envoyés par des inconnus sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, les malfaiteurs vont jusqu’à vous fait croire à la mort d’un proche pour vous piéger.