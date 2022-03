Falcon et le Soldat de l’Hiver : Disney+ censure des scènes avec du sang et de la violence

Disney+ a censuré des scènes de la série Falcon et le Soldat de l’Hiver un an après sa diffusion sur la plateforme. Il a retiré du sang et de la violence pour un résultat plus « family-friendly », mais qui n’a pas forcément de sens.

La série Falcon et le Soldat de l’Hiver est sortie l’année dernière sur Disney+. Le sixième et dernier épisode a été diffusé le 23 avril 2021. Même s’il y a plusieurs raisons d’espérer une saison 2 avec le retour des super-héros, rien n’a encore été confirmé. En tout cas, Falcon et le Soldat de l’Hiver contenait des scènes de violence qui ne sont apparemment plus au goût du jour de Disney.

La scène de l’épisode 3 de Falcon et le Soldat de l’Hiver avant et après la censure – Crédit : Disney+

La plateforme de streaming a effectivement modifié des scènes de Falcon et le Soldat de l’Hiver pour censurer du sang et de la violence. Pour le moment, nous avons la confirmation que deux scènes ont été modifiées, mais il est possible qu’on en découvre d’autres prochainement. Après la censure des scènes LGBT, Disney voudrait maintenant couper la violence des productions Marvel.

À lire aussi > Disney+ avril 2022 : tous les nouveaux films, séries et documentaires

Disney+ censure certaines scènes de Falcon et le Soldat de l’Hiver, mais pas toutes

L’utilisateur Reddit « u/MooninMoulin » a été le premier à se rendre compte de la censure de Falcon et le Soldat de l’Hiver. « Quelque chose a attiré mon attention. Épisode 3 vers 37 min 45 sec, Bucky lance une barre de métal sur une femme. À l’époque de sa diffusion, la barre traversait son épaule, l’épinglant au conteneur ; maintenant ça rebondit », a-t-il déclaré. Vous pouvez voir la différence entre la scène originale et la scène modifiée dans la vidéo ci-dessous partagée par Thomas Nute. Cette censure est d’autant plus étonnante qu’on voit toujours la chasseuse de primes épinglée au conteneur alors que rien ne la retient en réalité.

La deuxième scène censurée par Disney+ fait aussi partie de l’épisode 3. Baron Zemo tue par balle le scientifique d’Hydra Wilfred Nagel. Il lui tire dessus et Wilfred Nagel tombe à terre ensanglanté avec l’impact de la balle sur son torse. Ses yeux restés ouverts confirment sa mort aux téléspectateurs. Dans la nouvelle scène modifiée, le scientifique n’a plus une seule trace de sang et ses yeux sont fermés. Rien n’indique donc qu’il est mot de la balle tirée par Baron Zemo.

Disney+ has edited scenes in #FalconAndWinterSoldier to censor violence & blood! More photos & details: https://t.co/ZymWwFN78v pic.twitter.com/K7ahLfsSqT — MCU – The Direct (@MCU_Direct) March 29, 2022

Enfin, Disney+ n’a pas encore confirmé la censure de Falcon et le Soldat de l’Hiver. D’autres séries disponibles sur la plateforme ont des scènes aussi violentes, voire plus, mais elles n’ont pas été censurées. Même l’épisode 3 de Falcon et le Soldat de l’Hiver contient toujours des scènes encore plus violentes que la barre de fer ou la mort du scientifique. En effet, John Walker a coupé un homme en deux avec le bouclier de Captain America. Pourtant, cette scène n’a pas été modifiée, du moins pour le moment.

Source : ComicBook