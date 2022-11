Fallout : intrigue, casting, tout savoir sur la future série Amazon Prime Video

Amazon Studios prépare actuellement une série sur l’univers des jeux vidéo Fallout. Date de sortie, intrigue, distribution artistique, dernières rumeurs : on fait le point sur tout ce que l’on sait jusqu’à présent.

L’Abri 33, méconnu, sera-t-il au centre de l’histoire de la série ? © Amazon Studios

Fallout est la prochaine franchise de jeux vidéo à bénéficier d’une adaptation télévisée à grande échelle, gracieuseté d’Amazon Studios. La nouvelle avait été annoncée sur les comptes Twitter de Besthesda et d’Amazon en 2020, avec un court teaser de 20 secondes qui ne dévoilait aucune information supplémentaire.

Les détails sont actuellement rares en ce qui concerne l’intrigue de la prochaine série (qui est actuellement en production), même si on sait déjà qu’elle se déroulera dans un futur alternatif rétrofuturiste, défini plusieurs décennies après une guerre nucléaire entre la Chine et les États-Unis qui a laissé la majeure partie du monde un désert irradié.

Série Fallout : quelle date de sortie et sur quelle plateforme de SVOD ?

La série Fallout n’a présentement pas de date de sortie définie, même si on sait qu’elle devrait arriver au milieu ou à la fin de l’année 2023, en fonction de son développement. Lorsque la série sera prête, elle sera diffusée en ligne via Amazon Prime Video, avec des épisodes probablement hebdomadaires.

Le tournage de la série a commencé le 5 juillet 2022, la production devant avoir lieu entre le New Jersey, New York et l’Utah.

Série Fallout : qui sont les réalisateurs ?

La série est développée par Lisa Joy et Jonathan Nolan pour le service de streaming Amazon Prime Video. Elle est basée sur la franchise de jeux vidéo de rôle du même nom créée par Interplay Entertainment et détenue par Bethesda Softworks.

Todd Howard, directeur de divers jeux de la série, a été engagé comme producteur exécutif, aux côtés de Joy et Nolan. Le duo Geneva Robertson-Dworet et Graham Wagner ont été annoncés comme étant les showrunners de la série en janvier 2022.

Série Fallout : quelle distribution artistique ?

Jusqu’à présent, nous savons que l’actrice britannique Ella Purnell (vue dans Yellowjackets et Star Trek: Prodigy) a été choisie pour jouer le rôle principal. Walton Goggins (que l’on avait vu dans Justified ou The Shield), campera le deuxième rôle principal.

Ella Purnell aura le rôle principal de la série Fallout © Droits Réservés

Nous ne savons pas grand-chose à leur sujet, si ce n’est qu’Ella Purnell incarnera « une personne optimiste, directe et dangereuse, avec un esprit très américain ». Goggins, quant à lui, incarnera une goule, l’un des personnages humains horriblement défigurés par l’exposition aux radiations dans l’univers des jeux vidéo.

Walton Goggins incarnera une goule dans la série Fallout © Frazer Harrison, Getty Images

Kyle MacLachlan (aperçu dans Twin Peaks ou Portlandia) sera le troisième acteur principal, dans un rôle encore inconnu. Le casting de la série sera également composé d’Aaron Moten (Disjointed) et de

Xelia Mendes-Jones (Sans Comic). Leurs rôles respectifs restent à ce jour inconnus.

Quant à savoir qui devrait apparaître, il faut dire qu’il y a beaucoup d’excellents personnages dans la série qui mériteraient d’apparaître à l’écran. Le détective Nick Valentine (Fallout 4) a une histoire profonde qui mériterait certainement qu’on s’y attarde, tout comme la compagne supermutante Lily Bowen (Fallout: New Vegas), tout aussi complexe, ou encore, la goule John Hancock (Fallout 4).

Série Fallout : intrigue, époque, abri, scénario, tout ce que l’on sait jusqu’à présent

L’intrigue de la série Fallout sera fortement inspirée des jeux du même nom, l’action se déroulant dans « un monde où l’avenir envisagé par les Américains à la fin des années 1940 explose sur lui-même à travers une guerre nucléaire qui débute en 2077 ».

Dans le lore des jeux vidéo, cette date marque le début de la Grande Guerre, une catastrophe thermonucléaire qui débuta (et s’acheva) le samedi 23 octobre 2077 quand des armes nucléaires furent lancées par les États-Unis, la Chine et l’URSS. L’échange dura approximativement deux heures, selon la plupart des rapports des survivants. Une fois la dernière bombe atomique et la dernière ogive nucléaire tombée, le monde sombra dans la profonde obscurité d’un holocauste nucléaire.

Une détonation nucléaire à Boston, Massachusetts dans Fallout 4 © Bethesda Softworks

Les conséquences de la Grande Guerre sont catastrophiques : elle détruit la grande majorité de la Terre, laisse des milliards de morts et crée une friche nucléaire peuplée de créatures mutantes. Cette guerre donne également naissance à une nouvelle espèce d’êtres ressemblant à des humains, les goules, appelées « post-humains » pour leur capacité à résister aux radiations et leur apparence de cadavres vivants et pourris.

Jusqu’à présent et comme nous vous l’avons indiqué, nous savons que Walton Goggins incarnera une goule, ce qui pourrait indiquer que la série devrait se concentrer sur les retombées génétiques et personnelles de la Grande Guerre et sur son impact sur la société post-apocalyptique.

Comme Fallout 3, 4 et 76, la série Fallout en live-action devrait se dérouler sur la côte est, car il n’y a pas d’emplacements Super-Duper Mart connus sur la côte ouest (là où se déroulent Fallout, Fallout 2 et Fallout: New Vegas). En effet, un Youtubeur avait dévoilé, en vidéo, le plateau du tournage de la série. On y apercevait quelques véhicules rouillés sur le parking d’un Super-Duper Mart.

Il y a quelques mois, plusieurs images de la série s’étaient retrouvées en ligne. Une série de photos montraient un acteur portant l’une des combinaisons bleues emblématiques de Vault-Tec, l’intérieur d’un abri, une armure assistée et des panneaux de commande utilisés pour faire fonctionner les portes automatiques dans les abris.

Les commandes des portes de l’abri 33 ? @HunterWorldv2

Une armure assistée capturée sur le tournage de la série Fallout @ HunterWorldv2

Plus tard, et bien qu’il soit incertain que l’image soit un concept art ou une photo, le numéro 33 avait été aperçu sur le dos de deux personnages au premier plan d’une image, suggérant que l’Abri 33 apparaîtra dans la série. L’image montre également un nouvel arrivant ainsi que les pieds d’un cadavre juste à l’intérieur de la porte ouverte de l’abri. S’il est conçu en apparence à la manière de ceux de Fallout 4 et Fallout 76, la police d’écriture du nombre 33 sur les combinaisons d’abris semble plutôt être inspiré des premiers jeux tels que Fallout 1.

L »abri 33 © Amazon Studios

Récemment, le réalisateur Jonathan Nolan a été interviewé sur le plateau de la série télévisée tout en sirotant du Nuka-Cola, avec le Wasteland en fond et une armure assistée sur le côté. Il est possible qu’il s’agisse de l’extérieur de l’Abri 33, même si rien n’est bien certain à ce stade.

C’est, pour l’instant, tout ce que nous savons au sujet de la série Fallout. Nous mettrons ce dossier à jour au fur et à mesure que nous récoltons des informations pertinentes.