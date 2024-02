Steam : ce jeu d’énigmes original et très apprécié est gratuit sur Mac et PC

Amis amateurs d’énigmes et d’univers oniriques, un jeu gratuit sur Steam vous invite à explorer des tableaux uniques et à résoudre des puzzles variés pour aider un squelette artiste à retrouver son chemin. Vous pouvez le récupérer sur Mac et PC Windows.

Un jeu gratuit offert sur Steam

Les amateurs de jeux d’énigmes et d’univers surréalistes ont de quoi se réjouir avec la sortie récente de Please, Touch The Artwork 2 sur Steam. Ce jeu gratuit, développé par Thomas Waterzooi, a déjà conquis la communauté avec son concept original et son design charmant. Sur Steam, le jeu affiche la mention « Très positif » avec plus de 260 évaluations.

Please Touch The Artwork 2 est gratuit sur Steam

Dans Please, Touch The Artwork 2 , vous incarnez un squelette artiste perdu dans un monde onirique. Votre mission est de l’aider à retrouver son chemin en explorant des tableaux uniques et en résolvant des puzzles variés.

Le jeu vous invite à interagir avec les peintures de manière intuitive. Vous pouvez les toucher, les observer attentivement et même y dénicher des objets cachés. Chaque élément est un indice précieux qui vous aidera à progresser dans l’aventure.

Si l’on en croit les premiers retours, Please, Touch The Artwork 2 se distingue par son gameplay simple et intuitif. La prise en main est immédiate et le jeu se déroule à un rythme paisible, favorisant la réflexion et l’exploration. Les peintures réalisées à la main par le développeur sont d’une grande beauté et regorgent de détails fascinants.

Les puzzles proposés sont d’une difficulté progressive, offrant un challenge stimulant sans jamais frustrer le joueur. La satisfaction de résoudre une énigme et de débloquer un nouveau tableau est addictive et donne envie de poursuivre l’aventure

Please, Touch The Artwork 2 est un jeu entièrement gratuit, sans aucun micro-paiement ni publicité intrusive. Cette générosité est rare dans l’industrie du jeu vidéo et mérite d’être soulignée. Le développeur, Thomas Waterzooi, a souhaité offrir son jeu à tous les joueurs, sans aucune barrière financière. Un free-to-play cadeau pour les amateurs de jeux d’énigmes et d’expériences originales. Retrouvez-le sur Steam.