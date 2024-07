Epic Games Store : Far Cry 3 est disponible à moins de 3 €, foncez avant que l’offre ne disparaisse

Si vous n’avez jamais exploré les Rook Islands, ni affronté le célèbre Vaas, il n’y a pas de meilleur moment pour le faire. À seulement 2,99 € pour quelques jours, Far Cry 3 est une occasion en or de découvrir ou redécouvrir ce classique du jeu vidéo.

Derrière les feuilles d’un palmier se cache une aventure épique, et cette aventure, c’est Far Cry 3. Ce chef-d’œuvre du jeu vidéo, salué par la critique et adoré par les joueurs du monde entier, est actuellement disponible à un prix ridiculement bas.

Originellement affiché à 19,99 €, le jeu est maintenant à seulement 2,99 € sur l’Epic Games Store, soit une grosse réduction de 85 %. Mais attention, cette offre se termine le 21 juillet 2024 à 17 h 00.

Far Cry 3 est à 2,99 € pendant 4 jours

Dans Far Cry 3, vous incarnez Jason Brody, un jeune touriste dont les vacances paradisiaques se transforment en une lutte acharnée pour la survie. Capturé par des pirates sanguinaires, Jason doit se libérer, sauver ses amis et affronter ses propres peurs dans un environnement où la beauté côtoie la barbarie.

Au cœur de cette aventure se trouve Vaas Montenegro, un antagoniste inoubliable. Avec son regard perçant et ses discours dérangeants, Vaas, magnifiquement incarné par Michael Mando, est l’incarnation même de la folie. Au passage, rappelons que le personnage a fait son retour dans le dernier opus de la franchise Far Cry 6 avec le DLC Vaas: Insanity.

À lire : Epic Games Store : voici les prochains jeux gratuits, horreur et arcade au menu

Malgré son âge, Far Cry 3 offre une excellente liberté de jeu. Préférez-vous les attaques furtives, silencieux comme une ombre, ou les assauts frontaux, explosifs et bruyants ? La chasse, la récolte et la conquête des avant-postes ennemis sont autant de moyens de façonner votre propre aventure.

Sur l’Epic Games Store (comme sur Steam, d’ailleurs) vous noterez tout de même que les fonctionnalités multijoueur et en ligne ne sont plus disponibles pour ce produit. Il s’agira donc avant tout de profiter de l’histoire.

Profitons-en pour vous dire que deux jeux pourraient bientôt compléter la franchise Far Cry. Ubisoft serait effectivement en train de développer Far Cry 7, mais aussi un jeu multijoueur qui serait un spin-off du premier titre. Celui-ci se déroulerait dans les grandes étendues sauvages de l’Alaska.

Rendez-vous sur ici pour retrouver l’offre.