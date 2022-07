Fallout : la série en live-action dévoile son plateau de tournage

Fallout © Bethesda

La série de jeux vidéo Fallout aura très bientôt son adapation en série sur Amazon Prime Video. L’utilisateur de YouTube El Bakon’s Sweet Spot a partagé une paire de vidéos dévoilant le set du tournage. On y aperçoit le légendaire Super-Duper-Mart, une chaîne de supermarchés fictive de l’univers de la saga.

Jonathan Nolan et Lisa Joy, les créateurs de Westworld, s’occupent de réaliser la série, avec Geneva Robertson-Dworet et Graham Wagner en tant que showrunners. La série devrait mettre en vedette Walton Goggins, Ella Purnell, Kyle MacLachlan, Xelia Mendes-Jones et Aaron Moten. Sa date de sortie reste inconnue.

Une série Fallout en live-action fidèle à l’ambiance ?

Cette représentation du Super-Duper Mart est assez précise, avec le logo du magasin que l’on avait vu dans le jeu vidéo Fallout 4, sorti en 2015. Quelques véhicules au style rétro, rouillés et patinés, peuvent également être aperçus sur le parking.

Le Super-Duper Mart avait été initialement introduit dans Fallout 3 en 2008, le troisième jeu de la série et le premier à être réalisé par Bethesda, l’actuel propriétaire de la franchise. L’une des premières quêtes que les joueurs sont susceptibles de recevoir après avoir quitté l’Abri 101 et l’arrivée dans la ville de Megaton consiste à se rendre à ce supermarché habité par des raiders à la recherche de fournitures.

À lire : Fallout en série TV : Amazon adapte la saga de Bethesda au petit écran

Il existe également un Super-Duper Mart explorable situé dans le Commonwealth, le cadre principal de Fallout 4. Mais aussi dansa l’extension Far Harbor et dans les Appalaches, avec d’autres supermarchés de l’enseigne apparaissant dans le jeu multijoueur Fallout 76.

Comme Fallout 3, 4 et 76, la série Fallout en live-action d’Amazon Prime Video devrait se dérouler sur la côte est, car il n’y a pas d’emplacements Super-Duper Mart connus sur la côte ouest (là où se déroulent Fallout, Fallout 2 et Fallout: New Vegas). L’action se déroule dans un univers post-apocalyptique après une guerre nucléaire où il faut affronter mutants et autres organismes cybernétiques.