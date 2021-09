Far Cry 6 avec un gain FPS de 44 % : la FidelityFX Super Resolution d’AMD étale ses performances

Far Cry 6 – Crédit photo : Ubisoft

Dans une nouvelle vidéo publiée cette semaine par la société AMD (voir ci-dessous), on peut voir tourner le jeu vidéo Far Cry 6 avec sa nouvelle technologie appelée FidelityFX Super Resolution (ou « FSR »). Et il faut admettre que les performances sont assez ahurissantes : des capacités de ray tracing (génération de reflets) en temps réel et surtout une amélioration des FPS (frames par seconde) de 40 à 45 % !

Pour rappel, AMD et son concurrent Nvidia se livrent une lutte acharnée pour proposer la technologie de super sampling, ou super-échantillonnage (qui permet d’améliorer la résolution d’image) qui soit la plus performante et la mieux prise en charge par des cartes tiers. AMD n’a pas ménagé ses efforts pour rattraper son retard sur la dernière génération de cartes graphiques, lorsque Nvidia a déployé le ray tracing et sa technologie Deep Learning Super Sampling (DLSS), notamment sur ses nouveaux modèles RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti. Des nouveautés contre lesquelles AMD n’avait pas encore mobilisé de véritable adversaire.

AMD FSR sera déployable sur les anciennes cartes graphiques !

Cette fois, AMD semble avoir l’avantage sur Nvidia : alors que sa technologie DLSS n’est déployable que sur les cartes RTX modernes, AMD promet pour sa part que sa technologie FidelityFX Super Resolution sera accessible non seulement sur les cartes de la génération précédente, mais aussi sur certaines cartes plus anciennes. Y compris les plus populaires de son grand rival Nvidia, comme la GTX 1060. Une aubaine pour les joueurs confrontés à la pénurie actuelle de cartes pour mettre du super-échantillonnage dans leur moteur.

AMD FidelityFX Super Resolution : des rapports positifs de la part des joueurs

Bien sûr, cette vidéo de Far Cry 6 a été spécifiquement conçue pour montrer la carte graphique AMD FSR sous son meilleur jour. Difficile de savoir pour le moment si cette amélioration des performances de plus de 40 % est bien réelle et n’est pas un simple coup marketing. AMD n’aurait pas diffusé une vidéo avec des rafraîchissements d’image saccadés ou des performances médiocres. Mais les rapports sont généralement positifs concernant cette nouvelle carte AMD FidelityFX Super Resolution, tant de la part des développeurs que des joueurs qui l’ont testée.

Il ne reste plus qu’à attendre la sortie de Far Cry 6 le 6 octobre pour voir comment se comporte la technologie FSR d’AMD sur l’un des jeu Triple-A les plus attendus et les plus exigeants de l’année.

