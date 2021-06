Fast and Furious 9 : des voitures dans l’espace grâce aux conseils de la NASA

Alors que la sortie française n’est prévue que pour le 14 juillet prochain, des critiques et informations de tournage tombent déjà concernant Fast and Furious 9. Au programme ? Des voitures dans l’espace grâce aux conseils de la NASA.

Avant de voir débarquer Dom et sa bande en comédie musicale, F9 permettra au spectateur de voir ses acteurs fétiches partir dans l’espace. Non pas sans rappeler la Tesla Roadster d’Elon Musk, le réalisateur Justin Lin et son équipe ont ici plutôt demandé conseil à la NASA.

Vin Diesel et Justin Lin sur le tournage de F9 – Crédit : Universal Pictures

Après huit films, un spin-off et quelques courts-métrages, il paraissait difficile de faire encore plus fou et encore plus impressionnant. Pourtant, Justin Lin, déjà aux manettes des premiers opus de la saga, arrive ici à surprendre les fans… en envoyant des voitures directement dans l’espace ! Tej et Roman, respectivement joués par Tyrese Gibson et Ludacris, auront effectivement droit à un petit voyage en orbite à bord de leur voiture-fusée.

La fiction rejoint la réalité. Pour rendre la scène plus réaliste, Justin Lin et son équipe ont alors longuement discuté avec des scientifiques et ingénieurs de la NASA. De quoi créer la séquence d’action la plus réaliste de toute la saga, déclare le réalisateur. Et assurément la plus mémorable.

La NASA au secours du réalisme de Fast and Furious 9

Dans une interview accordée à Vulture, Justin Lin précise : « Aller dans l’espace n’était pas quelque chose que je considérais comme acquis. Il y a eu beaucoup de conversations, et nous sommes passés de l’idée dont tous les spécialistes des fusées se moquaient à l’idée que cela pouvait vraiment arriver ». Avant de préciser que toutes les situations et possibilités ont été prises en compte et validées par la NASA.

Une telle capsule pourrait-elle être lancée en orbite depuis le sol ? Quelle quantité de carburant serait nécessaire ? Quelles combinaisons faut-il que Tej et Roman portent pour supporter la pression extraorbitale ? Plus important encore, une Pontac Fierro pourrait-elle survivre dans l’espace ? De nombreuses questions, toutes plus précises les unes que les autres, que Justin Lin n’a pas hésité à poser la NASA. Et ce, même pendant le tournage grâce à un téléphone directement relié à différents spécialistes.

Difficile d’imaginer une telle scène réaliste. Pourtant, Justin Lin l’assure et va même jusqu’à déclarer que « d’un point de vue logistique et scientifique, c’est l’une des scènes d’action les plus solides de notre franchise ». Les spectateurs français pourront se faire leur propre avis dès le 14 juillet dans les salles obscures. Ou lors d’une séance spéciale sur la plage du Festival de Cannes pour les plus chanceux.

Source : Vulture