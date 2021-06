Fast and Furious : Vin Diesel rêve d’adapter la franchise en comédie musicale

Grand passionné de chant et de danse, Vin Diesel serait prêt à envisager une adaptation de Fast and Furious en comédie musicale.

Alors que le neuvième volet de la saga vient tout juste de sortir, Fast and Furious promet déjà de belles surprises dans les prochaines années. Si les deux derniers volets débuteront leur tournage en janvier prochain, les projets dérivés sont déjà nombreux. Spin-off ou film animé, rien n’est trop audacieux pour faire perdurer la franchise. Mais Vin Diesel pourrait avoir une idée encore bien plus folle en tête. En pleine promotion, le comédien vient d’avouer qu’il verrait bien Fast and Furious devenir une comédie musicale. Même si sur le papier l’idée paraît totalement saugrenue, Diesel rêve depuis de nombreuses années de chanter et danser dans un long métrage ou sur scène.

Vin Diesel rêve de comédie musicale – Crédit : Universal Pictures

Même si les fans pourraient se montrer plutôt moqueurs sur la question, Diesel, lui, semble parfaitement convaincu par ce projet. Reste à savoir si quelqu’un sera assez fou pour concrétiser ce rêve insensé.

Fast and Furious version musicale ?

La danse et le chant sont une vraie passion pour le comédien. Outre sa pratique du breakdance, le comédien ambitionne depuis de longues années de jouer dans une comédie musicale. Ce dernier se serait même rapproché de Spielberg pour obtenir un rôle dans le remake de Guys and Dolls, adaptation d’un spectacle de Broadway des années 50.

« Je meurs d’envie de faire une comédie musicale ! Alors, rien ne m’arrêtera. Je travaille dessus. C’est génial de réaliser ses rêves et de sortir des sentiers battus. J’encourage d’ailleurs tout le monde à le faire. Il y a une grande beauté là-dedans » témoigne ainsi Diesel lors du dernier Kelly Clarkson Show. L’acteur possède d’ailleurs un soutien de taille : la comédienne Queen Latifah. Habituée à la comédie musicale avec Hairspray ou Chicago, la star est tombée en amour pour la voix grave de Diesel, le poussant à travailler sa technique vocale. Et si on ne lui donne pas sa chance, le comédien pourrait même se servir de Fast and Furious pour réaliser son rêve. On imagine déjà une séquence façon LaLaLand, avec des voitures bloquées en pleine route et un périphérique se transformant en dance-floor à ciel ouvert.

Diesel pourrait ainsi rejoindre la longue liste des stars hollywoodiennes rompues à l’exercice, comme Hugh Jackman ou encore Johnny Depp. Si Fast and Furious devient un jour une comédie musicale, ça ne sera pas la première franchise à tenter l’exercice. Rappelons que King-Kong s’est illustré à Broadway en 2018 et que de nombreux films ont eu leurs adaptations musicales, de Carrie en passant par Le Bal des Vampires.

Alors projet fou, caprice de star ou rêve de gosse : peu importe, Diesel chantera et dansera un jour, quoi que l’on puisse bien en penser !

