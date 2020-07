Fear the Walking Dead a transformé le personnage Dwight pour le rendre bon

Dwight a quitté la série The Walking Dead lors de la saison 8. Mais son personnage a rejoint le spin-off Fear the Walking Dead, où il a connu une des évolutions les plus remarquables du de la saga.

À la fin de la saison 8 de The Walking Dead, Daryl, qui n’a pas digéré le traitement qu’il a reçu de la part de Dwight, décide d’exiler ce dernier loin du groupe. Ce personnage ayant un passé difficile, et un avenir potentiellement intéressant grâce notamment à la recherche de sa femme Sherry, a finalement été introduit dans Fear the Walking Dead.

Crédit : AMC

Dans le spin-off, Dwight rencontre de nouvelles personnes qui ne le connaissent pas encore. Le premier personnage important qu’il croisera est John, qui décide de l’aider à retrouver Sherry. Libéré de l’emprise de Negan, Dwight met alors son passé de chien de garde des Sauveurs de côté et se concentre pleinement à la recherche de sa femme. Il s’intègre peu à peu au groupe de Morgan, personnage passé lui aussi de TWD à FTWD.

The Walking Dead : Andrew Lincoln (Rick Grimes) s’était opposé à la mort d’un personnage-clé

Comment Dwight est passé de méchant à bon

L’accueil et l’aide de John surprennent Dwight. Ce dernier n’a en effet pas connu de geste de générosité ni aucune bonne intention depuis de nombreuses années. Dans ce nouveau groupe, Dwight n’a plus à craindre les menaces de Negan, ni le désir de vengeance de Rick et Daryl. Cette libération lui permet d’évoluer et au fil du temps, de devenir à nouveau humain et empathique.

Au début de la saison 5 de Fear the Walking Dead, Dwight admet en effet qu’il a fait des choses horribles, et songe même à se suicider. Mais il finit par mettre un peu de côté sa recherche de Sherry pour aider son nouveau groupe. Cette mission est pour lui une seconde chance, qui lui permet de se racheter pour ses péchés, confie-t-il d’ailleurs à Althea. À la fin de la saison, l’évolution de Dwight est évidente et représentée par un geste très symbolique. L’ancien Sauveur offre en effet son alliance et celle de Sherry à John et June qui célèbrent leur mariage.

The Walking Dead : le showrunner a dû s’excuser des remarques misogynes de Negan

Dwight sera de retour dans la saison 6 de Fear the Walking Dead. D’après un post Twitter du compte officiel de la série, le personnage méritera enfin de retrouver Sherry. La publication montrait en effet une photo de Dwight et sa femme se tenant la main avec ce commentaire : « Est-ce un commentaire, ou des retrouvailles ? ». La saison 6 de Fear the Walking Dead sera diffusée à partir du 11 août prochain sur AMC.

The Walking Dead : Robert Kirkman a décidé d’épargner Negan

Source : SCREEN RANT