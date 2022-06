Fête des pères : 5 cadeaux geek auxquels vous n’aviez (peut-être) pas pensé

La fête des pères c’est le 19 juin, soit dans moins d’une semaine. Avec la rapidité des livraison, il est toujours temps de se préparer à gâter son papa.

Papa joueur – Donjons & Dragons L’essentiel

Dungeons & Dragons L’Essentiel 19,99€ > Amazon

Stranger Things est de retour (notre récap de la première partie de la saison 4 ici) et remet une belle couche sur le jeu de rôle. Le Hellfire Club est au coeur de la saison 4, de quoi titiller certainement de nombreux spectateurs. Du haut de ses bientôt 50 printemps, Donjons & Dragons en est à sa cinquième édition, une version qui est saluée par les fans de la licence.

Retravaillée, simplifiée elle permet à n’importe qui de se lancer dans cette la grande aventure du jeu de rôle avec facilité. D’autant plus que Wizard of the Coast a eu la bonne idée de sortir un kit d’initiation. Dans une boîte D&D L’essentiel, vous trouverez tout le nécessaire pour lancer votre première partie de JDR : un livre de règles, une grande aventure, et tout le matériel nécessaire : dés, plans, des cartes et même un écran de maître.

Donjons & Dragons L’essentiel ©Tom’s Guide

Le livret de règles de l’essentiel D&D contient tout ce qu’il faut pour créer son personnage de toute pièce. Des avatars prétirés sont disponibles sur le site de l’éditeur pour lancer plus rapidement la partie.

Le livret de règles, c’est aussi ce qui fait peur quand on parle de JDR. Mais là, malgré ses 68 pages, il est tout à fait digeste, d’autant que l’on peut tout réduire à 4 pages auxquelles s’ajoutent les règles de combat. L’ensemble de D&D est basé sur le D20 qui régit toutes les actions. Une mécanique assez simple à appréhender : une porte à crocheter de difficulté 20, par exemple. Un malus de -2 parce que la serrure est rouillée. Le Roublard, avec ses bonus, a +7. Il jette un D20 et doit faire au moins 15 pour réussir (15+7-2=20).

Le scénario qui accompagne cette boîte de base est basé sur la région de la côte des épées, à proximité de Neverwinter, fort connue des amateurs de jeux vidéo, notamment. Un plus pour l’immersion. Nous n’en dirons pas plus pour ne pas gâcher l’aventure.

Papa jouet – LEGO La machine à remonter le temps de Retour vers le futur (10300)

8,5/10 LEGO La machine à remonter le temps de Retour vers le futur (10300) 169,99€ > CDiscount

Après de longs mois d’attente, la DeLorean de LEGO est enfin sortie. Nous l’avons testée et force est de constater que LEGO livre une belle copie de la voiture de Retour vers le Futur.

Avec une boîte, on peut reproduire les trois versions des trois films. Toutes sont bourrées de références avec le convecteur temporel, le Mr Fusion et ses déchets ou encore le réservoir de plutonium. 1872 pièces de bonheur puisque le montage est très agréable et non répétitif. Chaque étape permet de voir se dessiner les entrailles de la Machine à Voyager dans le Temps.

LEGO La machine à remonter le temps de Retour vers le futur (10300) ©Tom’s Guide

Bref, c’est un joli set qui trônera fièrement sur une étagère une fois monté. LEGO pense d’ailleurs a fournir quatre briques transparentes pour exposer sa DeLorean en mode vol. Et oui, ses roues sont bien évidemment escamotables !

Papa détente – Rekt SniperChill

Tout est dans le nom de ce matelas/fauteuil. Chiller ou sniper, cet accessoire est taillé pour trôner devant le téléviseur. Conçu durant le premier confinement, il avait pour objectif de permettre aux joueurs console de trouver la position idéale pour s’adonner à leur passion.

Il est composé sur structure métallique solide et articulée. Grâce à ses engrenages, on peut la façonner à sa préférence. On joue sur trois axes : le dossier, l’appuie-tête et le dessous des genoux. En quelques mouvements, on trouve la position idéale pour être face à son écran sans avoir la tête qui ballotte et en pouvant reposer ses jambes confortablement.

Rekt SniperChill ©Tom’s Guide

Sur le métal, Rekt appose une mousse suffisamment dense pour supporter de longues sessions de jeu. Depuis un mois que nous l’essayons, elle ne s’est pas affaissée. Notre seul grief serait la fragilité des bandelettes qui maintiennent la mousse au châssis. Si l’on écrase un genoux dessus, elles peuvent casser. Idéalement on n’escaladera pas le SniperChill.

Rekt ajoute un coussin en sus. Il peut notamment se positionner sous les lombaires pour un très bon soutien. Console, smartphone, tablette, Switch, TV, on peut utiliser ce fauteuil hybride avec à peu près tous les écrans. Un vrai bonheur qui pourra aussi être déplacer en extérieur au besoin.

Papa amoureux des montres – Withings Scanwatch Horizon

Withings Scanwatch Horizon 499,99€ > Boulanger

Withings s’améliore au fil des montres qu’il sort. Le constructeur français a accouché en fin d’année dernière d’un petit bijou : la Scanwatch Horizon. En édition limitée, elle répond aux exigences de la Scanwatch, modèle haut de gamme de Withings, en matière de suivi de santé. On y retrouve donc un capteur ECG, un capteur cardiaque ou encore la mesure de la saturation en oxygène (SpO2).

Mais au-delà de toutes ces informations (validées cliniquement), on a surtout en main une véritable montre à aiguille avec un design classique de plongeuse. Un seul tout petit écran circulaire trône à 12h. A distance, rien ne permet de différencier cette Horizon d’une automatique classique.

Withings Scanwatch Horizon ©Tom’s Guide

Son corps est en acier inoxydable et elle est couverte d’un verre sapphire. Deux bracelets viennent avec la montre, un en métal, l’autre en caoutchouc. Withings va même jusqu’à inclure dans la boîte tout le nécessaire pour changer les mailles du bracelet métal. Le fin du fin.

Plongeuse, elle en a le look avec ses index luminescents, sa lunette rotative. Pour autant, elle n’est pas certifiée ISO 6425 (norme officielle des montres de plongées), mais peut tout de même descendre à 100 m de profondeur en eau douce ou salée.

Côté fonctions annexes, on a un chronomètre, une alarme, un suivi d’activité à 6h, les notifications du smartphone et une panoplie de suivi de sports. Attention, point de GPS dans cette montre, elle utilise celle du smartphone.

Terminons par le clou du spectacle : l’autonomie. La Withings Scanwatch Horizon peut tenir jusqu’à trois semaine avec une seule charge. Pour ceux qui n’ont cure des applications des montres connectés ou qui sont allergiques aux écrans à leur poignet, la Scanwatch Horizon est une pièce de choix qui fait le lien avec le smartphone en toute discrétion et avec tellement de style.

Papa joueur – Elden Ring

Elden Ring PS5 52,80€ > Leclerc

D’accord, c’est un peu comme enfoncer une porte ouverte. Elden Ring dans une sélection cadeau en 2022 ? Ce devrait être tacite. C’est sans doute LE jeu de ce début 2022. Accouché par From Software, il combine toutes les inventions des Dark Souls, Demon’s Souls, Sekiro et Bloodborne dans un jeu en monde ouvert.

Un bac à sable qui vous propose un défi à chaque rencontre, le moindre combat pouvant être mortel. Non ce pauvre soldat de base n’est pas si bête que cela, voilà le jeu qui met du challenge même avec la piétaille.

Un univers gigantesque, une évolution non scriptée, 10 classes de personnages, des boss à foison. Bref, les mauvaises langues diront que c’est un peu le Zelda Breath of the Wild pour les grands, pour les durs qui veulent du sang, de le difficulté et mourir, beaucoup mourir.