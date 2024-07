Galaxy Watch 7 et Watch Ultra pas chères : où les précommander au meilleur prix ? 

Comme prévu, Samsung a dévoilé la nouvelle Galaxy Watch 7. Cependant, le fabricant nous a offert une petite surprise en dévoilant sa toute première Galaxy Watch Ultra. Cette dernière vise clairement les sportifs confirmés tout en s’inspirant du modèle de son célèbre concurrent. Voici où acheter les Galaxy Watch 7 et Watch Ultra au meilleur prix.

En plus de présenter son fameux Galaxy Ring, Samsung a également renouvelé sa gamme de montres connectées. Tout d’abord, nous retrouvons une classique Galaxy Watch 7 se destinant au grand public. D’un autre côté, une Galaxy Watch Ultra vient de rejoindre le catalogue de la marque. Cette dernière se positionne comme une sérieuse concurrente à l’Apple Watch Ultra 2 d’Apple sur le segment haut de gamme. Dans tous les cas, ces deux modèles se déclinent dans plusieurs versions, ce qui devrait permettre à tout le monde de trouver montre à son poignet. Découvrez où acheter les Galaxy Watch Ultra et Watch 7 pas chères et au meilleur prix.

💰 Où précommander les Galaxy Watch 7 et Watch Ultra au meilleur prix ?

Comme toujours, les montres connectées Samsung se déplient dans de nombreuses versions différentes, à l’exception de la Watch Ultra qui est un modèle unique. À noter également, il n’y a pas de nouvelles Watch Classic cette année. Enfin, les Watch 7 disposent du même prix de départ que la version précédente. Voici les tarifs officiels.

Galaxy Watch 7 (40 mm) Wifi à 319 €

Galaxy Watch 7 (40 mm) Wifi/4G à 369 €

Galaxy Watch 7 (44 mm) Wifi à 349 €

Galaxy Watch 7 (44 mm) Wifi/4G à 399 €

Galaxy Watch Ultra (47 mm) Wifi/4G à 699 €

De même, les coloris vont varier d’un produit à l’autre.

Galaxy Watch 7 (40 mm) en vert et crème

Galaxy Watch 7 (44 mm) en vert et argent

Galaxy Watch Ultra en gris, argent et blanc.

Pour les précommandes, Samsung propose différentes offres. Tout d’abord, dans le cas de la Galaxy Watch 7 il est possible de bénéficier d’un bonus de reprise de l’ordre de 50 euros. Ensuite, il est possible de profiter jusqu’à 30 % de remise pour l’achat d’un Galaxy Z Fold 6 ou d’un Galaxy Z Flip 6. Sinon, un bracelet Confort est également offre. Enfin, si vous passez par l’application Samsung Shop App, vous aurez le droit à 10 % de remise supplémentaire.

Dans le cas de la Galaxy Watch Ultra les remises sont similaires à quelques exceptions près. En effet, le bonus de reprise atteint 100 euros et c’est un bracelet Aventure qui est offert.

⌚️ Quelle est la fiche technique de la Galaxy Watch 7 ?

La Galaxy Watch 7 embarque peu de nouveautés par rapport à la version précédente. Tout d’abord, son design arrondi et sa taille sont identiques. Si les capteurs sont les mêmes, Samsung promet une plus grande précision des données relevées. Bien évidemment, elle est accompagnée de plusieurs fonctionnalités liées à l’IA. Enfin, le fabricant assure que l’autonomie a été améliorée.

Dimensions : 40 ou 44 mm

40 ou 44 mm Matériaux : boîtier en aluminium et verre saphir

boîtier en aluminium et verre saphir Écran : Super Amoled de 1,3 ou 1,5 pouce

Super Amoled de 1,3 ou 1,5 pouce Processeur : Exynos W1000

Exynos W1000 Mémoire vive : 2 Go

2 Go Stockage : 32 Go

32 Go Certification : IP68 et 5 ATM

IP68 et 5 ATM Batterie : 300 ou 425 mAh

⚙️ Quelle est la fiche technique de la Galaxy Watch Ultra ?

La Galaxy Watch Ultra représente la première incursion de Samsung dans le segment premium. Cette montre connectée se veut plus résistante grâce à son boîtier en titane. Bien évidemment, elle devrait être adaptée aux milieux extrêmes d’après l’entreprise coréenne. De même, la présence d’un petit bouton sur la gauche permet de faciliter les interactions. Sinon, elle est bardée de capteurs, tout comme la Galaxy Watch 7, dont la précision devrait s’avérer excellente. Voici sa fiche technique détaillée.

Dimensions : 47 mm

47 mm Matériaux : boîtier en titane et verre saphir

boîtier en titane et verre saphir Écran : Super Amoled de 1,5 pouce

Super Amoled de 1,5 pouce Processeur : Exynos W1000

Exynos W1000 Mémoire vive : 2 Go

2 Go Stockage : 32 Go

32 Go Certification : IP68 et 10 ATM

IP68 et 10 ATM Batterie : 590 mAh

