Find X3 Pro : l’ultra haut de gamme d’OPPO devient plus abordable

OPPO a présenté son OPPO Find X3 Pro, son smartphone le plus haut de gamme de l’année 2021. En plus de proposer une fiche technique exceptionnelle, le smartphone voit son prix baisser par rapport à son prédécesseur, le Find X2 Pro.

L’OPPO Find X3 Pro peut compter sur un écran premium qui rivalise avec celui du Galaxy S21 Ultra de Samsung, et apporte des nouveautés intéressantes sur la partie photo.

OPPO Find X3 Pro rendus officiels – Crédit : OPPO

L’OPPO Find X3 Pro est propulsé par le processeur le plus puissant de Qualcomm, le Snapdragon 888. La puce gravée en 5 nm permet au smartphone d’être compatible 5G et de proposer les meilleures performances du marché. Elle est épaulée par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage non extensible.

L’écran du Find X3 Pro rivalise avec celui du Samsung Galaxy S21 Ultra

L’écran du Find X3 Pro est probablement la partie la plus intéressante du smartphone. En effet, l’écran 6,7 pouces AMOLED propose une définition QHD+ (3216 x 1440 pixels) et un taux de rafraichissement adaptatif de 10 à 120 Hz grâce à la technologie LTPO. Il rivalise donc avec l’écran du Samsung Galaxy S21 Ultra, qui embarque lui aussi la même technologie. Elle permet notamment d’économiser environ 15 % d’autonomie par rapport à un écran classique.

De plus, celui-ci est compatible HDR10+, et propose une profondeur de couleurs 10-bits, ce qui lui permet d’afficher 1,07 milliard de couleurs. Sa luminosité maximale de 1200 nits est bien plus élevée que celles du Find X3 Neo et du Find X3 Lite.

OPPO Find X3 Pro – Crédit : Tom’s Guide France

Le smartphone est alimenté par une batterie de 4500 mAh, compatible avec la recharge rapide filaire SuperVOOC 65 W qui permettra à l’appareil d’être rechargé entièrement en environ 35 minutes. La recharge sans fil AirVOOC 30 W est également de la partie. Cela correspond aux caractéristiques techniques qui avaient été dévoilées la semaine dernière.

Le Find X3 Pro d’OPPO innove en photo

Côté photo, le smartphone propose un module photo avec 4 capteurs, dont la forme ressemble beaucoup à celui de l’iPhone 12 Pro Max. On retrouve un capteur grand-angle IMX 766 50 MP, un second IMX 766 50 MP pour le capteur ultra grand-angle, un téléobjectif de 13 MP permettant un zoom optique X2 ainsi qu’un capteur macro de 3 MP assez surprenant, puisque celui-ci permet un agrandissement jusqu’à 60X, du jamais vu sur un smartphone. À l’avant se trouve un capteur de 32 MP pour les selfies, logé dans un poinçon dans le coin supérieur gauche de l’écran.

OPPO Find X3 Pro – Crédit : Tom’s Guide France

L’OPPO Find X3 Pro mise beaucoup sur son capteur ultra grand-angle IMX 766 50 MP, puisqu’il s’agit d’un capteur dit « Freeform », qui permet d’éliminer la distorsion habituelle de la caméra ultra grand-angle. Le fabricant chinois ne sera pas le seul à l’utiliser, puisqu’il sera également présent sur les OnePlus 9 et 9 Pro, qui seront présentés le 23 mars prochain.

Enfin, le smartphone dispose de deux haut-parleurs pour un son stéréo, d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran et est certifié IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Sa boite contiendra bien un adaptateur secteur de 65 W, contrairement aux Galaxy S21 ou aux iPhone 12.

En ce qui concerne sa disponibilité, le smartphone est lancé à un prix de 1149 euros avec 256 Go de stockage en noir brillant et en bleu. Comme Xiaomi ou Samsung, OPPO a fait le choix de baisser ses tarifs cette année, puisque l’OPPO Find X2 Pro était proposé à partir de 1199 euros l’année dernière. Il sera disponible en précommande le 18 mars, et sera livré à partir du 30 mars prochain.

Source : OPPO