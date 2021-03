OPPO Find X3 Pro, Neo et Lite : toutes les caractéristiques des smartphones ont fuité

Pour l’instant, WinFuture ne fait mention d’aucun d’un potentiel OPPO Find X3, alors qu’on sait que le smartphone s’est récemment fait repérer avec un Snapdragon 870.

OPPO Find X3 Pro – Crédit : WinFuture

Le 11 mars prochain, OPPO dévoilera officiellement sa série OPPO Find X3, qui comprendra au moins 3 smartphones en Europe. Le modèle le plus haut de gamme, l’OPPO Find X3 Pro, est celui qui retient le plus notre attention. Ce dernier sera propulsé par le Snapdragon 888 de Qualcomm, et comprendra 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

L’OPPO Find X3 Pro disposera d’un écran AMOLED QHD+ (3216 x 1440 pixels) de 6,7 pouces. Tout comme le Galaxy S21 Ultra il utilisera la technologie LTPO, ce qui lui permettra de faire varier son rafraichissement d’écran de 10 Hz à 120 Hz pour réduire la consommation énergétique. De plus, la profondeur de couleurs 10 bits lui permettra d’afficher plus d’un milliard de couleurs. Cependant, contrairement au Xiaomi Mi 11 ou au S21 Ultra, il faudra se contenter du Gorilla Glass 5 sur la face avant.

Le smartphone sera alimenté par une batterie de 4500 mAh, compatible avec la recharge rapide filaire 65 W et la recharge sans fil. Son module photo qui ressemble beaucoup à celui de l’iPhone 12 Pro Max que nous avions déjà pu voir des images officielles du smartphone grâce au leaker Evan Blass comprendra 4 capteurs.

On retrouvera un objectif principal de 50 MP IMX 766 f/1.8, un autre capteur ultra grand-angle 50 MP IMX 766 f/2.2, un capteur macro de 5 MP f/3.0 qui permettra un zoom 25X, et enfin un capteur 13 MP f/2.4 avec un zoom optique X2. La caméra frontale logée dans un poinçon sera elle de 32 MP, comme sur tous les autres smartphones de la gamme. Enfin, le smartphone sera certifié IP68 pour la résistance à l’eau. Il mesurera 163,4 x 74 x 8,3 mm pour 193 g et sera disponible en bleu et en argent.

OPPO Find X3 Neo : un smartphone haut de gamme, mais pas premium

OPPO Find X3 Neo et Lite – Crédit : WinFuture

Le Neo rétrécit légèrement l’écran AMOLED par rapport au Pro, avec une diagonale de 6,5 pouces et une définition de FHD+ compatible avec le rafraichissement d’écran 90 Hz. Il doit également se contenter d’un processeur Snapdragon 865, le processeur des smartphones haut de gamme de 2021 tels que l’OPPO Find X2 Pro. Il pourra aussi compter sur 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Côté photo, il utilisera le même IMX 766 de 50 MP que le Pro, mais celui-ci sera accompagné par un objectif ultra grand-angle de 16 MP, un téléobjectif de 13 MP qui permet un grossissement optique 5X ainsi qu’une caméra macro de 2 MP.

OPPO a également réduit la résistance à l’eau à un simple IPx4. On peut cependant noter que le Find X3 Neo dispose de la même batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge 65W en filaire, mais il perd l’option de chargement sans fil. En conséquence, le smartphone sera légèrement plus fin et léger.

OPPO Find X3 Lite : le smartphone milieu de gamme

L’OPPO Find X3 Lite quant à lui sera un smartphone plus abordable, puisqu’il sera propulsé par un Snapdragon 765G comme le Pixel 5 ou le OnePlus Nord. Il utilisera un écran AMOLED FHD+ de 6,44 pouces 60 Hz. Son stockage sera revu à la baisse, avec seulement 128 Go et 8 Go de RAM.

La partie photo est également plus modeste, mais le Find X3 Lite conserve 4 capteurs photo. La caméra principale est de 64 MP, et sera accompagnée par un capteur ultra grand-angle de 8 MP, un capteur macro de 2 MP ainsi qu’un capteur de profondeur de 2 MP.

Le smartphone sera alimenté par une batterie de 4300 mAh, mais celle-ci sera aussi compatible avec la recharge filaire 65W. L’OPPO Find X3 Lite disposera d’une certification IP 52, et il devrait être le téléphone le plus abordable de cette gamme. Pour l’instant, les prix n’ont pas encore été dévoilés.

Tous utiliseront la surcouche d’OPPO ColorOS 11.2, basée sur Android 11. Bien que les smartphones soient présentés le 11 mars prochain, il faudra attendre jusqu’au 31 mars pour les précommander. Ils seront ensuite lancés officiellement le 14 avril prochain, selon les informations de Jon Prosser.

Source : winfuture