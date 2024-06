Firefox prend cette décision rassurante pour les adblockers, un appel aux déçus de Chrome ?

Crédit : Envato

C’est désormais acté, Google Chrome va se débarrasser des extensions Manifest V2. C’est un petit séisme pour les développeurs d’extensions du navigateur internet le plus populaire de la planète. Il faut maintenant se mettre à jour ou être remis au placard de l’histoire. Heureusement, la plupart des bloqueurs de pub ont déjà franchi le pas.

En revanche, Firefox n’a aucune intention de supprimer le support de la V2 du protocole, sur laquelle de nombreuses extensions tournent encore. Et le navigateur au renard de feu compte également proposer les nouvelles extensions sous Manifest V3, comme Mozilla le détaille dans une publication sur son blog.

Firefox ne compte pas abandonner le protocole Manifest V2

Mozilla explique avoir ajouté des nouvelle implémentations de Manifest V3 dans la version 127 de Firefox. Passons les détails techniques, mais cela crée essentiellement une parité d’API entre Mozilla et Chrome. Concrètement, les développeurs n’auront pas de difficulté à porter leurs extensions de Google Chrome vers Firefox, et inversement.

Cela permettra de passer aux versions les plus récentes des extensions. Mais si vous employez des extensions délaissées de leurs développeurs, rien ne changera, contrairement à Chrome. Mieux encore, Mozilla n’a pas l’intention de supprimer l’API webRequest, essentielle au fonctionnement de nombreux bloqueurs de publicité.

Les bloqueurs de pub sont en sécurité sur Firefox

L’abandon de cette API avait provoqué un véritable tollé contre Google et Manifest V3 il y a quelques mois. La firme de Mountain View a revu sa copie et a priori, les bloqueurs de publicités devraient continuer à fonctionner. Mais pourquoi y toucher si ça marche ? Firefox ne change rien, pour notre plus grand bonheur d’internautes.

Sur Chrome, la suppression du protocole Manifest V2 commencera à apparaître à partir du lundi 3 juin, tout d’abord dans les versions préliminaires de Chrome. Le but de Manifest V3 est avant tout d’améliorer la sécurité, la confidentialité et les performances des extensions.

Pendant ce temps sur Firefox, la campagne anti-bloqueurs de pub de YouTube n’a pour l’instant eu aucune conséquence : de quoi conquérir de nouvelles parts de marché pour le navigateur abandonné de tant d’utilisateurs ces dernières années ?