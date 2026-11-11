Firefox : votre VPN gratuit vient de gagner un avantage de taille

Firefox vient à nouveau de lever la limite de données de son VPN gratuit. Les utilisateurs peuvent désormais bénéficier d’une bande passante illimitée jusqu’au 31 janvier 2027, date à laquelle le plafond mensuel de 50 Go sera rétabli.

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Le VPN gratuit intégré à Firefox est un outil très pratique pour masquer son IP, accéder à des contenus géobloqués, sécuriser sa connexion sur les réseau Wi-Fi publics, empêcher le suivi en ligne et dénicher des tarifs plus avantageux. En temps normal, vous disposez d’une enveloppe mensuelle de 50 Go de données qui se réinitialise à chaque début du mois. Un quota déjà généreux qui reste toutefois insuffisant pour les utilisateurs intensifs.

Firefox lève temporairement le plafond d’utilisation de son VPN gratuit

Ces derniers seront ainsi ravis d’apprendre que Firefox met (de nouveau) fin à cette restriction pendant plusieurs mois. “À l’approche des fêtes, le VPN gratuit intégré à Firefox offre désormais des données illimitées. Du 9 novembre au 31 janvier 2027, vous pourrez l’utiliser sur Firefox pour ordinateur et Android sans aucune limite de données mensuelle”, nous apprend l’employé MShahabuddin sur la plateforme communautaire Mozilla Connect.

En débridant son VPN, Mozilla Corporation cherche à inciter les utilisateurs à craquer pour Mozilla VPN, sa solution payante qui propose plus de 300 emplacements et une bande passante illimitée constamment. Le célèbre navigateur avait d’ailleurs déjà organisé une opération similaire l’été dernier, suspendant le plafond mensuel de 50 Go entre le 9 juin et le 31 août.

Rebelote donc jusqu’au 31 janvier. Les utilisateurs pourront en profiter pour faire leurs achats de Noël aux meilleurs prix mais aussi pour se protéger lorsqu’ils se connecteront aux réseaux Wi-Fi des hôtels, gares et aéroports. “Vous bénéficiez d’une protection renforcée de votre vie privée lorsque vous faites vos achats, voyagez ou naviguez sur internet, sans frais supplémentaires et sans application à installer”, promet Firefox.

Comment activer le VPN gratuit de Firefox ?

Voici la marche à suivre pour activer le VPN sur la version desktop du navigateur :

Ouvrez Firefox .

. Identifiez l’icône VPN à droite de la barre d’adresse.

à droite de la barre d’adresse. Cliquez sur Démarrer.

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Connectez-vous à votre compte Mozilla (vous pouvez passer par Google ou Apple).

(vous pouvez passer par Google ou Apple). Cliquez sur Continuer.

Il ne vous reste plus qu’à activer le VPN et à choisir l’emplacement (Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, États-Unis ou Japon).

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Sur l’application Android :

Ouvrez Firefox.

Appuyez sur les trois petits points .

. Cliquez sur VPN puis sur Démarrer.

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Connectez vous à votre compte Mozilla et suivez les étapes indiquées.

et suivez les étapes indiquées. Activez le VPN puis choisissez un e mplacement .

. Sur l’app mobile, Firefox propose bien plus de localisations que sur desktop :

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Lorsque vous utilisez le VPN intégré, il est possible que certains sites ne fonctionnent par correctement. “Une page peut se charger lentement, afficher une erreur ou demander une vérification supplémentaire. Vous pouvez essayer un autre serveur VPN, actualiser la page ou désactiver le VPN pour ce site”, recommande le navigateur.