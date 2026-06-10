Firefox a une belle surprise pour les utilisateurs de son VPN gratuit

Pendant tout l’été, les utilisateurs du VPN gratuit de Firefox profiteront d’une bande passante illimitée (contre 50 Go par mois jusqu’à présent). Ils auront également accès à plus de 25 serveurs répartis autour du globe.

© Firefox

Depuis plusieurs mois, les utilisateurs de Firefox disposent d’un VPN gratuit no-log intégré directement au navigateur. Pour la période estivale, la Mozilla Foundation lève plusieurs restrictions, rendant ainsi son outil encore plus attractif. L’idée ici est de vous appâter pour vous convaincre d’opter pour l’offre complète Mozilla VPN à 4,99 €/mois (engagement annuel) ou 9,99 €/mois.

Jusqu’ici, le VPN gratuit offrait seulement 50 Go de bande passante gratuite par mois. Un quota suffisant pour une utilisation modérée qui devenait toutefois vite limité pour les usages intensifs. Dans un article de blog, le navigateur annonce la suppression des limites de bande passante pendant l’été.

A lire aussi > IA dans Firefox : utilisez-la à votre façon ou éteignez-la complètement

Le VPN gratuit de Firefox lève ses restrictions pendant l’été

Les utilisateurs de Firefox peuvent donc utiliser le VPN sans restriction jusqu’au 31 août. De quoi leur permettre de sécuriser leur connexion où qu’ils soient. Alors qu’il étaient limités à cinq localisations, ils ont en outre désormais accès à 28 pays différents. Voici la liste complète :

Australie

Autriche

Belgique

Bulgarie

Canada

Chili

Colombie

Danemark

Finlande

France

Allemagne

Irlande

Italie

Malaisie

Mexique

Pays-Bas

Nouvelle-Zélande

Portugal

Singapour

Espagne

Suède

Thaïlande

Norvège

Afrique du Sud

Royaume-Uni

États-Unis

Dans les aéroports, les gares ou les hôtels, l’usage d’un VPN sur les réseaux Wi-Fi publics est fortement recommandé pour préserver sa confidentialité et limiter les risques d’espionnage. “Le VPN intégré de Firefox renforce la protection de votre vie privée en masquant votre adresse IP et en compliquant la tâche des autres utilisateurs du réseau qui souhaitent observer votre activité de navigation”, souligne le navigateur.

Et d’évoquer plusieurs cas d’usage fréquents lors de la navigation à l’étranger. Les sites peuvent s’afficher dans une langue différente, proposer une version locale modifiée, ne pas fonctionner comme à l’accoutumée ou être tout bonnement inaccessibles. En tentant d’accéder à votre compte bancaire, vous risquez par exemple de vous heurter aux systèmes de sécurité de votre banque. Les sites d’e-commerce peuvent afficher des prix, des devises ou des options de livraison différents, selon la localisation détectée.

Le VPN vous permettra ainsi de “rétablir votre localisation de navigation dans votre pays d’origine afin que les sites et services que vous utilisez régulièrement vous paraissent un peu plus familiers lorsque vous êtes à l’étranger”, pointe la fondation Mozilla. Selon plusieurs tests indépendants, le VPN intégré à Firefox ne permet toutefois pas de débloquer les catalogues étrangers des plateformes de SVOD comme Netflix.