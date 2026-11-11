Vous avez un compte Nintendo ? Attention à cette échéance qui approche à grands pas

À compter du 26 janvier, il ne sera plus possible d’associer un compte Google ou Apple à un compte Nintendo. Mieux vaut donc prendre les devants dès maintenant pour éviter les déconvenues.

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Un compte Nintendo est essentiel pour profiter des services en ligne de votre Switch ou de votre Switch 2. Il permet notamment de faire vos emplettes sur l’eShop, d’accéder au multijoueur, de gérer sa liste d’amis ou encore de faire des sauvegardes dans le cloud. Pour vous connecter ou créer un compte Nintendo, vous pouviez jusqu’alors utiliser votre compte Google ou Apple. Une option qui ne sera bientôt plus proposée par le service.

Se connecter à son compte Nintendo via Google ou Apple ne sera bientôt plus possible

“À compter du 26 janvier 2027, il ne sera plus possible d’associer un compte Google ou Apple à un compte Nintendo”, annonce Big N dans un communiqué. Logiquement, la mission de points platine My Nintendo permettant d’associer un compte Google à un compte Nintendo va également disparaître.

Cette échéance n’est toutefois pas gravée dans le marbre. Le constructeur nippon précise que “la date exacte de fin pourrait être repoussée en fonction de l’avancement des travaux de mise à jour du système”. Pour autant, il est vivement recommandé de prendre les devants dès maintenant.

Si vous êtes déjà connecté à votre compte Nintendo sur un appareil, vous n’aurez pas nécessairement besoin de vous identifier à nouveau. Mais si vous veniez à être déconnecté pour une raison ou pour une autre, vous ne pourrez plus utiliser Google ou Apple pour accéder à votre compte après le 26 janvier.

Ce qu’il faut vérifier avant le 26 janvier 2027

Il est donc préférable de vérifier dès à présent vos identifiants : l’adresse e-mail (ou l’identifiant de connexion) associée à votre compte Nintendo, ainsi que votre mot de passe. Si vous n’avez jamais défini ou vous si l’avez oublié, vous n’aurez qu’à sélectionner “Mot de passe oublié” sur l’écran de connexion pour recevoir un lien de réinitialisation par e-mail. Vous pouvez également configurer une clé d’accès (passkey), plus sécurisée.

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Les joueurs Switch n’ayant plus accès à l’adresse e-mail associée à leur compte devront contacter l’assistance pour la faire modifier. Il est préférable d’effectuer ces vérifications tant que la connexion via Google ou Apple reste disponible pour éviter de se retrouver bloqué après la date butoir.