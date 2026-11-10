Steam : dépêchez-vous, ces trois jeux gratuits vont bientôt disparaître

Steam vous laisse encore quelques jours pour récupérer gratuitement ces trois jeux gratuits avant leur retrait définitif de la plateforme. Trois titres qui proposent des univers très différents, entre bac à sable, dactylographie et platformer.

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Steam regorge de jeux gratuits mais certains finissent par plier bagage. Nous attirons ainsi votre attention sur ces trois free-to-play qui seront bientôt retirés de la plateforme de Valve. Il vous reste toutefois encore quelques jours pour mettre la main dessus à temps. Rappelons qu’une fois que vous les aurez récupérés, ils seront à vous pour toujours.

Growtopia est un jeu bac à sable multijoueur en 2D qui rassemble des millions de joueurs dans un vaste univers pixelisé. Développé par Ubisoft Abu Dhabi, il vous invite à créer vos propres mondes, à construire toutes sortes de structures, à fabriquer et échanger des objets ou encore à vous amuser avec des mini-jeux imaginés par la communauté.

Comme l’indique sa page Steam, “Growtopia ne sera plus disponible au téléchargement ni jouable sur le Steam Store à partir du 1er décembre 2026. Après cette date, le jeu ne sera plus accessible via cette plateforme.”

Trois jeux gratuits vont quitter Steam, récupérez-les à temps

Parmi les autres départs, citons aussi Missile Input, un jeu d’action qui mêle dactylographie et défense militaire. Développé par Dreamer’s Anvil, il vous place aux commandes d’une base de missiles antiaériens. Vous devez taper les bons mots dans le temps imparti pour abattre les OVNI, les avions et autres cibles qui surgissent à l’écran.

“Missile Input sera retiré de la boutique Steam d’ici fin novembre 2026. Votre copie du jeu continuera de fonctionner indéfiniment, de même que les nouvelles copies récupérées avant cette date”, précise l’éditeur.

Sorti le 31 octobre 2024, Sadball est un jeu de plateforme 3D surréaliste dans lequel vous incarnez une boule de bowling lancée à la poursuite de quilles qui se sont échappées. Au programme : 48 niveaux à explorer, dix fruits aux effets mystérieux à collectionner et des centaines de tricks à apprendre. Le système de combat repose sur la gestion de l’élan et intègre une mécanique de double parade.

Le 9 novembre, le développeur a publié le message suivant sur la fiche du jeu : “Je contacterai prochainement Steam pour retirer Sadball de la vente sur leur plateforme. Les possesseurs actuels du jeu conserveront l’accès à leur bibliothèque Steam, et aucune modification n’est prévue pour le mode solo”.