Gemini 4 Carbon : l’IA la plus puissante de Google sort enfin de l’ombre, à un prix qui va en refroidir plus d’un

Il y a deux semaines, Google le réservait encore à une poignée d’experts en cybersécurité. Aujourd’hui, son modèle le plus puissant sort de l’ombre et reconstitue en 3D le chantier de la tour Eiffel à partir d’une seule requête. Reste à savoir qui pourra vraiment s’en servir.

Réservé jusqu’ici aux experts en cybersécurité, Gemini 4 Carbon s’ouvre au grand public. © Google

Le 10 novembre, Google a rendu Gemini 4 Carbon, son modèle d’IA le plus avancé, accessible aux développeurs, aux entreprises, aux chercheurs et au grand public. Présenté fin octobre, il était jusqu’ici réservé aux spécialistes de la cybersécurité du programme Fairwind. Pour les particuliers, il faut passer par l’abonnement Google AI Ultra.

Carbon et Argon cohabitent

Les abonnés AI Ultra trouvent Carbon dans l’app Gemini, dans le mode IA de la recherche Google et dans Antigravity, l’environnement de développement maison. Gemini 4 Argon reste disponible dès l’offre AI Pro. Le sélecteur de modèles les distingue désormais : Argon pour le code et l’analyse, Carbon pour les travaux les plus complexes. Au passage, Gemini 3.1 Pro disparaît.

Google l’assume : Argon suffit pour l’essentiel du code et de la bureautique. Carbon vise le débogage en plusieurs étapes et la recherche scientifique ouverte.

/swarm, une équipe d’agents en une requête

Dans Antigravity, Google propose aussi en avant-première /swarm, qui transforme une instruction en une équipe d’agents coordonnés. Carbon y joue l’architecte et l’auditeur. Des modèles plus légers codent en parallèle, et des vérificateurs contradictoires testent chaque modification. Pour la démonstration, Google a généré une exposition 3D interactive sur la construction de la tour Eiffel entre 1887 et 1889, à partir de photos d’archives.

Près de 100 € par mois pour y goûter

Pour utiliser Carbon, il faut souscrire à Google AI Ultra, facturé 99,99 € par mois en France. L’offre AI Pro, à 21,99 € par mois, donne seulement accès à Argon. L’écart est donc de près de 80 € par mois pour passer au modèle le plus puissant de Google. Cet abonnement inclut aussi YouTube Premium et 20 To de stockage. Une formule à 219,99 € par mois relève encore les limites d’utilisation. Les gratuits et les abonnés aux offres d’entrée de gamme, eux, n’auront pas accès à Carbon.

Source : Google