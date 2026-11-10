Vous ne rêvez pas : GTA 6 sera jouable sur Xbox One dès le lancement

Vous pourrez jouer à GTA 6 dès sa sortie via le Xbox Cloud Gaming. Seules les Xbox Series et la Xbox One seront toutefois éligibles. Il ne sera pas possible de lancer le jeu sur PC par ce biais. Un choix logique en vue du futur portage.

© Rockstar

Le 19 novembre, GTA 6 sera lancé exclusivement sur Xbox Series, PS5 mais aussi sur Xbox Cloud Gaming. Dans un communiqué publié ce mardi, Rockstar Games précise les contours de cette prise en charge. Seules les Xbox Series X|S et la Xbox One pourront accéder au jeu via le service de cloud gaming de Microsoft, bien que ce dernier fonctionne aussi sur PC. Le studio ne veut pas se mettre des bâtons dans les roues alors qu’une version PC du blocbkuster est prévue pour plus tard.

GTA 6 sera disponible via le Xbox Cloud Gaming au lancement, mais pas sur PC

Il ne sera donc pas indispensable de vous procurer une console de nouvelle génération pour découvrir GTA 6 dès sa sortie. Rockstar précise toutefois que le streaming se fera avec les paramètres graphiques de la Xbox Series S et ce, même si vous jouez avec une Xbox Series X. “Comme pour tout jeu en cloud streaming, la vitesse de connexion et d’autres facteurs techniques peuvent influencer les performances du jeu d’une manière qui n’affecterait pas le jeu en local”, rappelle l’éditeur.

Le communiqué a le mérite de mettre les choses au clair. Le mois dernier, The Verge révélait que Microsoft avait conclu un accord avec Rockstar pour proposer GTA 6 en streaming via le Xbox Cloud Gaming dès sa sortie. Le média avait évoqué initialement des droits exclusifs et l’éventualité de pouvoir y jouer sur PC au lancement. Il avait finalement rectifié son article après une mise au point de Matthew Ball, directeur de la stratégie de Xbox.

While the excitement for GTAVI and XBOX is great to see, it has also led to some misreporting. We are looking forward to launching GTAVI on XBOX November 19, though the game will not be streaming exclusively or to PC. — Matthew Ball (@ballmatthew) October 7, 2026

Le service de cloud gaming du géant de Redmond est accessible sur de nombreuses plateformes : TV connectées compatibles, clés Amazon Fire TV Stick, casques Meta Quest, navigateurs Web, smartphones, tablettes, application Xbox sur PC Windows. Rockstar a toutefois restreint l’accès à GTA 6 via le cloud pour ne pas cannibaliser les ventes. Sans cela, certains joueurs auraient renoncé à s’offrir une copie pour se contenter d’y jouer en streaming, à moindre coût.

Le Xbox Cloud Gaming impose désormais des quotas mensuels mais pas chez tout le monde

À ce propos, rappelons que Microsoft a mis fin au Xbox Cloud Gaming illimité en instaurant des quotas mensuels : 15 heures avec le Game Pass Ultimate, 10 heures avec le forfait Premium et 5 heures avec l’Essential. Si vous les dépassez, vous devrez acheter des heures de streaming supplémentaires.

Notez que ces nouvelles restrictions ne concernent pas nécessairement tous les joueurs français. Comme le rapporte Xboxygen, certains abonnés actuels ayant opté pour le renouvellement automatique pourraient conserver leur accès illimité, contrairement aux nouveaux souscripteurs. “Si vous choisissez d’annuler votre plan et de le racheter, vous recevrez un nombre défini d’heures de cloud gaming chaque mois, en fonction de votre plan”, précise le courriel envoyé par Microsoft à certains usagers.

Si l’entreprise venait à modifier les conditions de ces abonnements existants, les joueurs concernés en seraient informés au moins 60 jours à l’avance et pourraient alors résilier ou changer de formule.