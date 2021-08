Fitbit Charge 5 : découvrez le design, les coloris et la date de sortie du bracelet intelligent

Le nouveau Fitbit Charge 5 succèdera directement au Fitbit Charge 4 de l’année dernière, que nous avions eu l’occasion de tester. C’est également le premier bracelet connecté de cette série à sortir après l’acquisition de la marque par Google, et cela pourrait nous donner des indices précieux pour la Pixel Watch.

FitBit Charge 5 – Crédit : Evan Blass

L’amélioration la plus évidente par rapport à la Fitbit Charge 4 est la présence d’un écran couleur. Comme on peut le voir sur l’image, le bracelet connecté pourra comme ses concurrents surveiller votre fréquence cardiaque, et l’on aperçoit également la date du 23 octobre, qui pourrait être la date du lancement. Le Fitbit Charge 4 a été lancé en mars 2020 et le Fitbit Charge 3 a été lancé en octobre 2018, donc une date de sortie d’octobre 2021 pour le Fitbit Charge 5 serait probable.

Concernant les coloris, on sait désormais que le bracelet sera proposé en noir, mais aussi en bleu avec un boîtier argenté et en rose avec un boîtier doré. On s’attend à ce que la montre embarque un GPS, une puce NFC. Il y a également une faible chance que Fitbit inclue un capteur pour le suivi de la saturation en oxygène (SpO2), puisque celui-ci était absent du nouveau Fitbit Luxe à 150 euros que nous avions testé, mais cela permettrait au fabricant de s’aligner sur ses concurrents comme le célèbre Mi Band 6 de Xiaomi.

Le Fitbit Charge 5, un premier aperçu de la Pixel Watch ?

Sur les rendus du Fitbit Charge 5, on remarque également que le fabricant a changé la forme du bracelet par rapport à la génération précédente. Comme le fait remarquer le leaker Jon Prosser sur Twitter, la nouvelle forme du bracelet est très similaire au bracelet de la Pixel Watch qui avait fuité il y a quelques mois.

Cela ne peut pas être une coïncidence, puisque Google avait racheté Fitbit pour 2,1 milliards de dollars en janvier dernier. On s’attend donc à ce que la future Pixel Watch propose un bracelet très similaire si ce n’est identique. Elle devrait sortir d’ici la fin de l’année, probablement avec les nouveaux Pixel 6 et 6 Pro qui ont déjà été officiellement dévoilés par Google.

Leaked Fitbit Charge 5 via @evleaks



That watch band looks veeeeery familiar to our Pixel Watch leak 👀



Fitbit is owned by Google…

Pixel Watch = confirmed? 👀 pic.twitter.com/FTcfrilAsk — Jon Prosser (@jon_prosser) August 15, 2021

Source : Evan Blass