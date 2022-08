Fitbit renouvelle une partie de sa gamme : Inspire 3, Versa 4 et Sense 2 font leur arrivée

On ne devrait pas assister à de gros changements, mais à des améliorations que ce soit dans la restitution des informations et l’amélioration de certains algorithmes.

De gauche à droite, la Inspire 3, la Versa 4 et la Sense 2. Crédit Fitbit.

Petit coup de frais sur la gamme Fitbit. Le fabricant américain racheté par Google en janvier 2021 a effectué sa conférence de rentrée et, comme il y a 2 ans, il a présenté les nouvelles versions de son bracelet connecté Inspire, et de ses montres connectées Versa et Sense.

Pas de gros bouleversements côté design, mais quelques améliorations bienvenues. Les formes des boitiers ont été arrondies et les liaisons avec le bracelet sont plus fluides.

Bien être et sport pour l’Inspire 3 et la Versa 4

Le bracelet connecté Fitbit Inspire 3 garde son positionnement d’entrée de gamme avec un prix juste sous la barre des 100 euros (99,95€). On retrouve les fondamentaux du genre : suivi d’activité (comptage des pas, calories, minutes actives…), fréquence cardiaque, affichage des notifications (SMS, appels…), analyse du sommeil, tracking d’une vingtaine de sports pour collecter vos statistiques. D’après le fabricant, elle conservera l’un de ses gros points forts, une autonomie qui peut atteindre 10 jours.

La montre connectée Fitbit Versa 4, centrée principalement sur le Fitness, intègre bien sûr toutes les fonctions de base citées précédemment, mais aussi un GPS et des outils qui vous aident à remplir vos objectifs au quotidien. On peut espérer une autonomie qui flirte avec les 6 jours si l’on se réfère aux performances de la précédente édition. Elle coûte 229,95€.

La Santé en plus pour la Fitbit Sense 2

La Fitbit Sense mesure votre niveau de stress. Crédit Fitbit.

Le haut de gamme est réservé à la Fitbit Sense 2 qui confirme son orientation santé déjà observée lors de notre test de la Sense première édition. C’est elle qui embarque le plus de fonctionnalités comme le suivi de la température cutanée ou du taux d’oxygène dans le sang. Fitbit annonce avoir encore perfectionné son ECG (électrocardiogramme) pour être capable de détecter les signes de fibrillation auriculaire. Une technologie qui a largement fait ses preuves et a déjà sauvé des vies comme cela est arrivé plusieurs fois avec une Apple Watch.

Le capteur AED (Activité électrodermale) qui évalue votre température corporelle a lui aussi été renforcé. Auparavant, il ne fonctionnait que la nuit ou sur activation manuelle, il devrait à présent être actif en continu pour en faire un indicateur important de votre état de stress. Il faudra s’assurer que cela n’ampute pas trop l’autonomie. Elle est commercialisée 299,95€.

Il faudra attendre les tests pour analyser de plus près les nouveautés et notamment les améliorations apportées en matière de visualisation de toutes ces données. En effet c’était l’un des points faibles de la précédente version de la Sense qui manquait de pédagogie dans la restitution de certaines informations de santé.

