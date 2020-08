Fitbit Sense, une montre connectée qui gère votre stress

Pour sa dernière conférence de presse, Fitbit a choisi un environnement virtuel (Covid-19 oblige) censé inspirer le bien-être et l’apaisement. Le choix de cette ambiance très zen n’est pas anodin puisque la principale innovation présentée par la marque américaine est l’introduction de la gestion du stress sur son nouveau modèle haut de gamme la Fitbit Sense.

Pour y arriver, Fitbit intègre un capteur d’activité électrodermale (EDA) qui mesure la réponse électrique de la peau c’est-à-dire l’activité des glandes de sudation ainsi que du système nerveux autonome. On retrouve le même genre de technologie dans les détecteurs de mensonges. Pour lancer l’analyse il faut placer la paume de sa main sur la face avant de l’appareil. Vous pourrez ainsi évaluer votre niveau de stress et vous voir attribuer une note sur 100. Cette dernière est calculée en mixant une dizaine d’autres indicateurs (activité, sommeil…).

Et pour vous aider à améliorer votre score, si votre niveau de stress est trop élevé, Fitbit vous propose tout un tas d’exercices de relaxation, méditation…

Emboitant le pas à l’Apple Watch, Fitbit a également renforcé le suivi du rythme cardiaque en introduisant notamment une nouvelle application ECG (électrocardiogramme) qui devrait être disponible en France dans les semaines à venir.

Fitbit Sense

Fitbit Sense, une arme anti-Covid-19 ?

D’autres nouveautés font également leur apparition comme la prise de température. Un capteur qui pourrait devenir très utile dans le cadre de la détection du Covid-19. Il en est de même pour le capteur SpO2 (mesure le niveau d’Oxygène dans le sang) présent depuis longtemps dans les montres et bracelets Fitbit sans jamais avoir été activé en France.

La collecte de ce type de données reste soumise à autorisation sur le territoire français et les possesseurs de la Fitbit Sense vont devoir patienter pendant une période indéterminée pour voir ces fonctions activées même s’il semble que la prise de température ait plus de chance d’aboutir rapidement.

Pour le reste on retrouve toutes les fonctionnalités présentes sur tous les modèles de la gamme : suivi des pas, des distances, des calories brulées, l’envoi de notifications, le pilotage de la musique de son smartphone…

Nous vous invitons à lire les tests de la Versa 2 et du Charge 4 pour avoir un aperçu de ce que savent faire les montres connectées Fitbit.

Côté design pas de surprise, la Fitbit Sense reprend le style élégant de la Fitbit Versa. Cela présente l’avantage de mettre en commun la gamme de bracelets disponibles pour personnaliser sa montre.

Nous vous en dirons plus dès que nous aurons pu tester la Fitbit Sense qui s’avère très prometteuse. En effet, l’arrivée des ces nouveaux capteurs alliés au savoir faire de Fitbit pourrait se révéler très intéressant.

Nouvelles versions pour la Versa et l’Inspire

La montre connectée Fitbit Versa a également droit à une nouvelle version qui intègre à présent une fonction GPS. La Versa 3 bénéficie également de l’ajout de l’Assistant Google. En effet, la version précédente se contentait d’Alexa, ce qui était nettement insuffisant pour une société en phase d’être rachetée par Google…

Fitbit Versa 3

Enfin, Fitbit a amélioré son traqueur d’activité le Fitbit Inspire 2 avec l’ajout d’un de ces indicateurs phares : les minutes en zone active (combinaison de votre activité avec votre rythme cardiaque) et une batterie un peu plus puissante. Un an d’essai gratuit de la fonction Premium est également inclus.

Fitbit Inspire 2

Enfin, Fitbit insiste beaucoup sur son service Premium. Un service payant qui accompagne les bracelets en vous fournissant une version plus détaillée des données collectées mais aussi en prodiguant moult conseils et en proposant divers exercices devant vous aider à améliorer votre santé et votre bien-être. Ceci dit, le service n’a dans l’immédiat pas été réellement localisé et les tarifs définitifs ne sont pas encore connus sur le marché français. Mais on dispose cependant d’un ordre de grandeur puisqu’il est actuellement commercialisé 10 dollars par mois aux US et 80 dollars si l’on s’abonne à l’année.

Prix et disponibilité

Les 3 modèles présentés, La Fitbit Sense, la Fitbit versa 3 ainsi que la Fitbit Inspire 2 seront disponibles en précommande dans un premier temps, avant les livraisons qui devraient arriver fin septembre.

Fitbit Sense : 329,95 € disponible en 2 couleurs (acier inoxydable carbon/graphite et acier inoxydable lunar white/soft gold avec 6 mois offerts à Fitbit Premium.

Fitbit Versa 3 : 229,95 € disponible en 3 couleurs black/black aluminum, pink clay/soft gold aluminum et midnight/soft gold aluminum.

Fitbit Inspire 2 : 99,95 € disponible 3 couleurs : black, lunar white et desert rose avec 1 an offert à Fitbit Premium.