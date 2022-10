Forfait prépayé : 80 Go à moins de 10 euros sur le réseau Orange

En promo, ce forfait Lebara vous fera économiser sans vous priver avec son enveloppe internet de 80 Go à 9,99 €/30 jours, même après la première année.

Le forfait 80 Go Lebara est à petit prix – Crédit Photo : Andrea Piacquadio (Pexels)

Lebara se spécialise dans les forfaits mobiles prépayés. En ce moment, il lance une promotion intéressante sur son forfait 80 Go qu’il affiche à 9,99 €/30 jours. Si ce prix est déjà attractif, le MVNO ne prévoit pas de l’augmenter après un an, ce qui vous fera bénéficier d’un tarif stable pour faire des économies.

Profiter de ce bon plan



L’avantage d’un forfait prépayé, c’est que vous payez en avance les services que vous utilisez. Ainsi, lorsque le forfait data est par exemple épuisé, l’accès à internet n’est plus possible, ce qui vous protègera d’un hors-forfait non voulu.

En cas d’épuisement de votre forfait, la recharge est possible en point de vente, ou en activant le renouvellement automatique (tous les 30 jours). Mais dans ce cas-ci, il faut lier votre carte bancaire.

Lebara s’est en outre assuré que le fonctionnement de son forfait soit le plus simple possible. À la souscription, il ne demande pas de contrat ni de RIB. Après avoir souscrit en ligne, votre carte SIM vous sera expédiée. Elle est facturée à 10 € chez les autres opérateurs. Mais chez Lebara, la carte SIM est gratuite. Mieux, elle s’accompagne d’un bonus de 2 Go offerts pour le 1er mois.

Pour le contenu, le forfait Lebara saura satisfaire tous les usages avec ses 80 Go d’internet en 4G en France métropolitaine. À cette enveloppe s’ajoutent des appels et SMS/MMS illimités vers la France.

Notez que Lebara s’appuie sur le réseau Orange. Son forfait est sans engagement et permet de conserver son numéro.



Ce qu’il faut retenir de cette offre Lebara :

80 Go d’internet en 4G en France métropolitaine ;

2 Go offerts le 1 er mois ;

mois ; Appels et SMS/MMS illimités vers la France ;

Réseau mobile Orange ;

Carte SIM gratuite ;

Forfait prépayé, flexible et sans engagement.

Vous avez besoin de plus de gigas internet pour votre utilisation au quotidien ? Voici l’autre promotion disponible chez Lebara à l’heure actuelle :