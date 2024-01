Meilleur forfait mobile à moins de 5 euros 2024 : lequel choisir ?

Depuis l’avènement des messageries instantanées et de l’arrivée de Free début 2010, les opérateurs ont été contraints d’adapter leurs prix. Tous quasiment proposent les appels et SMS illimités. Les data, qui étaient autrefois vendus à prix d’or, se sont démocratisés. On voit en effet beaucoup d’offres avec de grosses enveloppes de Gigaoctets de données pour utiliser internet. Les opérateurs communiquent principalement sur ce chiffre pour vendre.

Certaines grosses offres proposent 100 giga, 130 ou même illimité dans le cas de Free qui le réserve à ses abonnés Freebox. Toutefois, avez-vous besoin d’autant de données internet ? Si vous avez une utilisation basique de votre téléphone, comme passer des appels, envoyer des SMS ou faire une recherche google de secours de temps à autre, vous n’en avez certainement pas besoin. Les offres pas chères pullulent encore chez certains opérateurs, et elles peuvent aussi convenir à des enfants pour leur premier téléphone, ou à des seniors. Découvrez notre comparatif des meilleurs forfaits à mobiles à moins de 5 €.

Notre top 3 des forfaits à moins de 5 €

Free mobile 2 € + option booster à 4,99 €, le meilleur rapport qualité prix

Free à l’habitude de casser les prix sur la plupart de ses forfaits, de l’entrée de gamme à la plus grande offre. La moins chère, à 2 €, ne déroge pas à la règle et propose les SMS et MMS illimités pour 2h d’appels. L’enveloppe data est de 100 Mo. En prenant l’option booster à seulement 2,99 €, l’enveloppe de données internet atteint 5 Go en 4G+ et les appels passent en illimités. Il s’agit là d’un superbe bon plan, qui vous donne une belle opportunité d’acquérir un forfait honnête pour moins de 5 €.

En Europe et dans les DOM Tom, l’enveloppe passe même à 6 Go en 4G+ et il n’y a toujours aucune limite concernant les appels. Sachez par ailleurs que l’entreprise de Xavier Niel a bloqué le prix de ce petit forfait jusqu’en 2027. Aucun risque que cela augmente dans un avenir proche.

YouPrice Le Mini à 4,99 €, l’alternative à Free Mobile

YouPrice s’associe avec Orange ou SFR (en fonction des offres) pour commercialiser ses forfaits. Ici, les caractéristiques de l’abonnement sont les mêmes que Free Mobile à 2 € avec option booster, mais le MVNO (opérateur de réseau mobile virtuel) repose ici sur l’infrastructure SFR. Vous profitez des appels, SMS/MMS illimités vers la France métropolitaine et d’une enveloppe de 5 Go de data par mois en 4G+. Vous pourrez aussi en profiter dans l’UE et dans les territoires d’outre-mer.

Le forfait est à prix fixe et sans engagement. Il existe également une variante de ce forfait avec les mêmes caractéristiques, mais reposant sur le forfait Orange. Il coûte 4,99 € / mois mais passe à 5,99 € passé les deux premiers mois.

Alternative : YouPrice Le Mini (Orange) à 4,99 € / mois (2 mois)

Comme expliqué plus haut, YouPrice s’est associé avec SFR mais aussi avec Orange. Les forfaits Orange sont en général plus onéreux car ils s’appuient sur le fait qu’ils ont la meilleure infrastructure réseau en France. YouPrice commercialise donc une variante de Le Mini mais en utilisant cette fois-ci les antennes Orange. Si vous souhaitez donc souscrire à cette offre à bon prix tout en utilisant ce réseau, sachez que les deux premiers mois sont à 4,99 € / mois, puis 5,99 euros mensuels. Les caractéristiques sont les mêmes. Vous disposez de 5 Go de data et des appels, SMS et MMS en illimité vers la France et certains pays de l’UE.

Cdiscount Mobile 200 Mo à 2 € / mois, l’essentiel pour une bouchée de pain

Cdiscount propose ici un joli compromis. Si les appels sont limités à 3h20 (200 minutes), et que les SMS et MMS sont plafonnés à 200, cela permet d’augmenter légèrement l’enveloppe de data pour quelques recherches google d’urgence. Vous disposez en effet de 200 Mo, utilisables partout en Europe et dans les Dom-Tom. Vous profitez donc de 200 minutes d’appels en France Métropolitaine et depuis l’UE/DOM Tom.

L’abonnement est sans engagement et à prix fixe. Cdiscount Mobile utilise l’infrastructure Bouygues Télécom.

La Poste Mobile 100 Mo à 4,99 € / mois, pour les accros à la communication

La Poste Mobile a également investi les forfaits bon marché en reposant sur les infrastructures d’opérateurs historiques. À moins de 5 €, la filiale du service de courriers propose ici un forfait assez intéressant du moment que les Go de données ne soient pas votre priorité. En effet, vous disposez d’appels illimités et d’aucun plafond concernant les SMS et MMS. Vous pourrez communiquer comme vous le voulez sans regarder constamment les données restantes. De même, il n’y a toujours aucun plafond même vers l’Europe et les DOM-TOM.

L’avantage est qu’il s’agit d’un forfait bloqué. De ce fait, aucune surprise ne vous sera faite. A partir de 100 Mo, vous ne pourrez plus utiliser internet, par conséquent, aucun surplus ne pourra vous être facturé. Vous pouvez toutefois acheter des recharges.

Auchan Telecom 5 Go à 3,99 € / mois, le meilleur forfait pas cher

Auchan frappe fort avec ce petit forfait comprenant 5 Go d’internet, appels et SMS/MMS illimités pour moins de 4 €. Il est sans engagement et à prix fixe. Si 5 Go d’internet peuvent faire sourire les plus gros consommateurs de data sur mobile, cela permet de faire plusieurs recherches Google sans trop se soucier des data restants.

Pour les vidéos, nous vous conseillons de vous limiter à du 720p et d’oublier le streaming en 4K. Les 5 Go sont également utilisables depuis les pays européens ainsi que les territoires d’outre-mer. Pour le reste, il s’agit là d’un excellent rapport qualité / prix. D’autant qu’Auchan Telecom s’appuie sur le très bon réseau de Bouygues Telecom.

🧐 À qui s’adressent les forfaits mobiles à moins de 5 € ?

Les opérateurs mettent principalement en avant le nombre de data internet en avant pour vendre leurs forfaits. En effet, il n’y a rien d’incroyable en 2024 à avoir les appels et SMS/MMS illimité puisque bon nombre des forfaits à moins de 5 € le proposent. Toutefois, proposer plus de 5 Go d’internet dans cette gamme de prix est assez rare et exceptionnel.

Seul Réglo Mobile en propose, en s’appuyant sur les infrastructures SFR. Ces petits forfaits sont avant tout destinés aux enfants dont les parents leur ont offert leur premier téléphone. Ils n’ont pas forcément besoin de beaucoup de data et surtout, cela permet de les limiter dans leur utilisation. Néanmoins, disposer des SMS/MMS et appels sans plafond reste une bonne chose en cas de besoin urgent de communiquer à un proche.

Ils peuvent aussi convenir aux seniors qui ont simplement une utilisation basique de leur smartphone. Beaucoup d’entre eux se contentent d’appeler ou d’envoyer des messages. Disposer d’une grosse enveloppe de données internet n’est pas souvent utile pour eux.

Changer d’opérateur signifie aussi changer de numéro. Mais il est possible de le garder en faisant une demande à son nouvel opérateur. Il est nécessaire de connaître son numéro RIO. Pour cela, il vous faut appeler le 3179 pour l’obtenir et ainsi signer un nouveau contrat tout en conservant son numéro. L’opération se fait en 1 jour ouvrable selon le site officiel du service public.

Il vous faudra ensuite communiquer cette série de chiffre à votre nouvel opérateur, qui se chargera du portage du numéro de votre ancien et votre nouveau forfait mobile. Attention, l’opération ne réussit pas toujours et dans certains cas, il vous faudra accepter un nouveau numéro.

🛜 Combien de data ai-je besoin ?

Cela dépend de votre utilisation. Généralement, si vous êtes un grand consommateur de streaming, de jeux en ligne ou de recherches web régulières hors wifi, vous ne ferez pas long feu avec un forfait de cette liste. Si vous arrivez à vous limiter dans l’utilisation de votre smartphone la journée, et que vous l’utilisez principalement avec le wifi de chez vous ou de votre lieu de travail, alors foncez. Mais prenez en compte qu’il s’agit de petits forfaits non prévus pour une utilisation intensive.

🤔 Qu’est-ce qu’un MVNO ?

Un MVNO est un opérateur de réseau mobile virtuel qui ne possède pas d’infrastructures qui leur sont propres. De ce fait, ils sont contraints d’acheter des communications en gros aux opérateurs de leur choix. Par exemple, certains vont s’appuyer sur le réseau Orange, d’autres sur le réseau SFR. Une autre poignée va favoriser les antennes Bouygues Télécom.

L’avantage, c’est qu’ils peuvent casser les prix en proposant des offres pas chères tout en bénéficiant d’une infrastructure de qualité. Ils sont maîtres du tarif de leurs offres et des caractéristiques des abonnements qu’ils proposent. Même si les antennes ne leur appartiennent pas, ils sont responsables du service qu’ils proposent.

Le désavantage, c’est que le SAV est souvent moins bon et moins disponible. De plus, les opérateurs historiques vont toujours favoriser leurs abonnés plutôt que des souscripteurs de forfaits tiers, même s’ils sont censés offrir la même qualité de service puisque les MVNO leur ont acheté des communications.

