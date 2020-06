Fortnite : comment regarder gratuitement des films dans le jeu d’Epic ?

Crédit : Epic Games

Epic Games a la réputation d’innover et de régulièrement organiser des évènements plus inédits les uns que les autres. Parmi les plus récents, on peut citer le concert de Travis Scott en avril qui a réuni 12 millions de joueurs ou simplement la fin de la saison 2 du chapitre 2 qui a rassemblé plus de 20 millions de personnes à la fois dans le jeu et sur les plateformes de diffusion en direct. Si vous vous souvenez, Epic Games avait promis qu’un film du réalisateur Christopher Nolan serait diffusé cet été après avoir dévoilé le second trailer de Tenet en avant-première. Chose promise, chose due. Le battle royale se transforme cette semaine en ciné-parc gratuit ouvert à tous les joueurs.

Quels sont les films diffusés et quand ?

Au total, Epic Games va diffuser trois films réalisés par Christopher Nolan. Il y a Inception, un triller de science-fiction sorti en 2010 avec Leonardo DiCaprio et Ellen Page. Les fans du Chevalier Noir seront ravis d’apprendre que Batman Begins (2005) avec Christian Bale et Cillian Murphy est lui aussi programmé. Enfin, on retrouvera Le Prestige, un thriller psychologique sorti en 2006 avec Christian Bale, David Bowie et Scarlett Johansson.

Néanmoins, la programmation de ces films dépend du pays dans lequel vous vous situez. En France, nous aurons le droit à Batman Begins tandis que les Américains visionneront Inception. La diffusion de Batman Begins est prévue pour demain, vendredi 26 juin. Epic Games a fait au mieux pour ceux qui travaillent puisque deux diffusions sont planifiées. La première est à 7h du matin tandis que la deuxième est à 19h, heure française.

Fortnite mobile explose la version console avec ses 90 FPS sur OnePlus 8 et 8 Pro

Comment regarder gratuitement Batman Begins demain ?

Pour participer à la séance cinéma de Batman Begins gratuitement et sans enregistrement, il vous suffit de lancer Fortnite. Rendez-vous ensuite dans le mode Fête Royale, pas le Battle Royale. Vous pouvez d’ailleurs y aller en groupe comme pour une partie classique. Une fois arrivé sur l’île de la Fête Royale, dirigez-vous vers le grand écran de projection en plein air dont la localisation est indiquée dans la photo ci-dessous. Si vous voulez activer les sous-titres, consultez le guide des paramètres audio.

Voici où est situé le grand écran sur l’île de la Fête Royale / Epic Games

Plus tard, Epic Games souhaiterait diffuser plusieurs films par pays. Le studio a expliqué dans un communiqué que : « Nous sommes néanmoins convaincus que la possibilité de se réunir entre amis ou en famille devant un film à l’intérieur de la Fête royale est une idée enthousiasmante, et c’est pour cela que nous souhaitons élargir les moyens d’y participer à l’avenir ». En attendant, profitez de votre séance cinéma demain et n’oubliez pas le popcorn !

Source : Pocket-lint