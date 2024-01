Freebox V9 : des premières images dévoilées, Free annonce un “banger”

TL;DR Free a dévoilé les premières images de sa Freebox V9 décrite comme un “banger”

Le FAI va présenter sa box lors d’une conférence le 30 janvier 2024 à 10 heures

La Freebox V9 serait la première à être dotée du Wi-Fi 7

Free l’a annoncé : sa Freebox V9 sera bientôt présentée, le 30 janvier 2024 à 10 heures lors d’une conférence. Mais à quelques jours de sa présentation, l’opérateur dévoile les premières images de sa future machine. Si rien n’indique que ces photographies soient celles de la Freebox V9, on ne voit pas de quel autre appareil il pourrait s’agir !

Un design soigné et élégant pour la future Freebox V9

Prêts pour un nouveau banger ?

RDV le 30 janvier 🚀 pic.twitter.com/NoWLjZZQ7c — Free (@free) January 25, 2024

Free va prochainement lancer sa Freebox V9 et selon ce qu’on suppose être les premières images de la bête, son design a été soigné. L’appareil, décrit comme un “banger” par l’opérateur, profite de ports RJ45 Ethernet. Plusieurs coloris se mêlent comme le gris argenté, le rouge et le noir. Plus qu’une box, la Freebox V9 se veut tendance et design pour s’intégrer parfaitement dans la décoration des abonnés.

Il faudra se contenter de ces images de la future Freebox V9 car l’opérateur n’a rien partagé de plus. Mais on imagine que l’entreprise va vouloir faire plaisir à sa communauté après avoir réduit drastiquement la data de son forfait à 2 euros, l’une des mauvaises nouvelles de ce début d’année. Rendez-vous le 30 janvier 2024 à 10 heures pour découvrir cette nouvelle machine et ses capacités !

Le FAI organise sa présentation un mardi, comme toujours, pour dévoiler sa Freebox V9. Un jour privilégié par Free pour les annonces majeures. Et cet appareil entre parfaitement dans la catégorie. Si vous voulez suivre la conférence, il suffira de lancer le flux en direct ci-dessous :

Il est possible que la nouvelle machine vienne remplacer la Freebox Delta. Le cas échéant, elle se nicherait dans le même segment de prix que la box premium qui coûte, pour rappel, 39,99 euros/mois la première année puis 49,99 euros/mois. Par ailleurs, il se murmure qu’elle prendra en charge le WiFi 7. Si cela se confirme, il s’agirait de la première box Internet compatible avec ce nouveau standard.

Rendez-vous dans 5 jours ! Pendant cette conférence, Free dévoilera toutes les information à connaître concernant sa future Freebox V9. On espère que ce futur appareil sera à la hauteur de la Freebox Delta et offrira le meilleur aux abonnés toujours plus nombreux.